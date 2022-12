Video: Croacia empató con zurdazo de Bruno Petkovic frente a Brasil en el Mundial de Qatar 2022

Continúan las emociones del Mundial de Qatar con la definición de los cuartos de final. Los protagonistas de este viernes, 9 de diciembvre, son Brasil y Croacia con un duelo de altas emociones.

Un encuentro igualado protagonizaron la verdeamalera y la selección ajedrezada durante el tramo de 90 minutos. Por esto, ambos equipos se fueron a tiempos extras para dar un paso en busquedas la semifinal.

Cuando nadie esperaba un gol en el partido, apareció Neymar para darle un aire a la verdeamalera. El volante ofensivo al termino del primer tiempo extra, con una jugada de 'jogo bonito' metió el primer y único gol para Brasil.

No obstante, el sueño se apagó en menos tiempo de lo esperado, pues a los 11 minutos del segundo tiempo extra, cuando ya todo parecía definido, en una jugada rápida de Croacia el volante Bruno Petkovic mandó un zurdazo que fue imparable para Alisson para poner el 1 a 1. Lo que obligó a que el juego se definiera desde los once pasos.

💪 Croacia nunca se rinde



🇭🇷 Brasil quedó mal parado, los croatas no perdonaron y Petkovic igualó el encuentro con este zurdazo que se desvió en Marquinhos.

Bruno Petkovic, el volante de Dinamo Zagreb, de 28 años, ha sido figura para Croacia desde su debut el 21 de marzo de 2019. Con el dorsal '16' ya suma 27 juegos con la selección ajedrezada con siete goles en su historial.

Sin embargo, el mayor historial de Petkovic en el mundo del fútbol es la liga italiana con diversos equipos del Calcio: Calcio Catania, Bologna y Hellas Verona.

Croacia nuevamente es protagonista en un Mundial, pues desde 2018, después de ser subcampeones en Rusia 2018, los europeos comandados por el jugador de Real Madrid Luka Modric se lleve los aplausos del mundo del fútbol.

Ahora, Croacia espera rival entre Países Bajos y Argentina en la semifinal y solo 90 minutos los separa de la seguna final consecutiva en un Mundial. Además, la posibilidad de volverse a enfrentar a Francia como en 2018.

