"Creo que no hay tiempo en la vida para arrepentimientos": Cristiano habló de su actualidad

Se vuelven a reunir las principales selecciones del mundo después del Mundial de Qatar con la presencia de los mejores futbolistas del planeta. Portugal, eliminada en cuartos de final, comenzó su camino a 2026 con Cristiano Ronaldo a la cabeza, quien, además, no dejó claro si se podrá ver un poco más de él en la siguiente edición de la Copa del Mundo.

Ronaldo por fin decidió romper el silencio y habló de su actualidad, pues ha sido centro de críticas en los últimos dos meses debido a su llegada al fútbol de Arabia Saudita, que, según algunos, ha sido "el final de la carrera del astro portugués".

"Creo que todo lo que pasa en la vida tiene una razón para pasar y lo agradezco. Muchas veces hay que pasar por algunas cosas para poder ver realmente quién está de mi lado, quién quiere lo mejor para Cristiano", manifestó Ronaldo en rueda de prensa con Portugal.

Si bien la liga en la que milita actualmente Cristiano Ronaldo no es la más conocida, el portugués aseguró que está feliz por este momento y siente que mirar atrás es dañar un recorrido, que, según él, hasta la fecha lo hace sentir orgulloso de quien es.

"No tengo problema en decir que hubo una etapa menos buena en mi carrera a nivel personal, primero y luego a nivel profesional. ¿Arrepentimiento? Creo que no hay tiempo en la vida para arrepentimientos. La vida sigue, la vida avanza. Aprendemos de ella, sin importar si tratamos de hacer el bien o no, también es parte de nuestra evolución como seres humanos", expresó Cristiano Ronaldo, quien además agradeció al Al-Nassar por acogerlo a él y a toda su familia como uno más.

Con Cristiano Ronaldo como capitán, la selección de Portugal comenzará su camino para la clasificación a la Eurocopa con un doble duelo, primero con Liechtenstein y después con Luxemburgo.

