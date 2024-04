Déinner Quiñones anotó agónico gol en Israel: ¿cómo es jugar en medio de la guerra?

⚽️ L'Hapoël Beer-Sheva 🐫 s'est qualifié hier soir pour la finale de la Coupe d'Israël 🏆 (3-2 face à Netanya 💎).



Le but de la victoire a été inscrit par Déinner Quiñones 🇨🇴 à la 120+2ème minute… Et quel but !!! https://t.co/ccjmgSR0WU pic.twitter.com/uoREb5UJpb