¡Dividieron honores! Santa Fe y Cali empataron 1-1 en Sudamericana

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali empataron 1-1 este martes en Bogotá en encuentro de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2018 que sirvió como estreno del VAR en el torneo.



El equipo del uruguayo Gerardo Pelusso hizo temblar al estadio El Campín cuando el zaguero Ezequiel Palomeque anotó de cabeza en el minuto 32. La alegría no duró mucho para los visitantes, pues el goleador Wilson Morelo puso la paridad para Santa Fe de penal en el minuto 45 tras una falta contra él mismo.



Lea también: Sistema VAR llega al fútbol colombiano en partido Santa Fe vs. Cali de Sudamericana



El videoarbitraje (VAR) se estrenó en Colombia y en la Copa Sudamericana. De hecho, gracias a esta tecnología los jueces invalidaron una anotación del atacante local Arley Rodríguez en el minuto 77 por fuera de juego.



A pesar del buen juego desplegado, puede que el Santa Fe del charrúa Guillermo Sanguinetti se arrepienta de no haber aprovechado las numerosas ocasiones que dispuso cuando dispute el encuentro de vuelta en Cali el 30 de octubre.



El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales con el vencedor de la que disputan Junior y Defensa y Justicia, que chocarán en Barranquilla el jueves en el cotejo de ida.