Donald Trump le hace perder cerca de 10 millones de dólares a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha tenido perdidas millonarias en algunos de sus negocios dentro de su exitosa carrera deportiva, algunas veces por requisitos legales de construcción y otras por pérdidas en su venta.

El portugués tuvo problemas con su propiedad en Lisboa por unas obras ilegales y que estaban avaluadas en 7.2 millones de euros.

En 2021, Cristiano se mudó a una mansión Manchester por problemas de seguridad en su propiedad con casi 10.000 metros cuadrados, pues un sendero público atravesaba la finca y una carretera cercana hicieron que su equipo de seguridad le aconsejara irse de ahí.

En octubre del año pasado, Ronaldo recibió una notificación en la que se le pedía demoler un edificio anexo a su mansión en Geres, Portugal. Demolición que deberá hacer antes del mes de marzo.

Por último, el crack portugués ha logrado vender su apartamento en Trump Tower ubicado en Nueva York, propiedad que adquirió por casi 16 millones de dólares en 2015.

Según The New York Post, hace unos meses, Cristiano puso en venta la propiedad por un valor de 9 millones, pero no recibió ofertas. Más adelante el delantero del Manchester United tuvo que reducir aún más el costo, llegando a los 7.5 debido a la caída del magnate y la pandemia.

Finalmente, el portugués logró realizar la venta por 7.28 millones, lo que significa una pérdida de casi 10M.

