Duro golpe para Atlético Nacional: futbolista clave se pierde la Copa Libertadores

Este 14 de mayo, en Medellín, Atlético Nacional disputará, tal vez, el partido más importante en lo que va del 2025 ante Bahía por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pero en las últimas horas se conoció una baja que, por supuesto, preocupó a la afición de cara a este compromiso.

Por desgracia, David Ospina no estará disponible y quedó por fuera de la convocatoria debido a un problema de salud que presentó el golero antioqueño que lo obligó a salir de los planes del técnico Gandolfi para este complejo partido de Copa Libertadores. Sin embargo, la ausencia solo sería en este duelo y estaría de regreso para enfrentar a Nacional de Uruguay en la última fecha.

David Ospina en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

¿Qué enfermedad le dio a David Ospina?

"Fuerte virosis de David que no le permitió entrenar desde el martes. Esperamos su pronta mejoría", fueron las única palabras desde Atlético Nacional sobre el estado de salud del golero antioqueño sobre el motivo por el cual no estará en este duelo. Pero, según fuentes en Medellín, se trataría de una fuerte gripa que no le permitiría rendir con normalidad.

David Ospina sufrió una fuerte virosis // Foto: Atlético Nacional

¿Quién será el reemplazo de Ospina para este duelo?

El encargado de proteger los tres palos del conjunto verdolaga será Harlen 'Chipi Chipi' Castillo, quien en múltiples ocasiones ha sido el encargado de proteger a Nacional en duelos importantes, por ejemplo, en el duelo de vuelta de la SuperLiga BetPlay se presentó una situación parecida y en aquella ocasión también tuvo que hacer su rol para ayudar al equipo a conseguir su primer título en la era Gandolfi.

Por fortuna, el portero Castillo cuenta con una amplia experiencia en instancias definitivas siendo protagonistas, además cuenta con un item extra de su experiencia en las definiciones desde los 11 pasos en donde ha sido crucial para la obtención de títulos.