Edwin Cardona respondió al rumor que lo acerca a Atlético Nacional: ¿regresa a Colombia?

En los últimos días, el rumor que Edwin Cardona regresaría al fútbol colombiano tomó fuerza, pues durante una transmisión en ESPN Argentina el periodista Leo Paradizo aseguró que el volante estaría cerca de llegar a Atlético Nacional.

“No está cómodo y no se siente a gusto. Hemos dicho hace un par de semanas, y se vuelve a ratificar, que es observado de reojo por sus compañeros que no ven un compromiso profesional y Cardona está buscando la salida, se quiere ir de Racing”, dijo el periodista.

Sin embargo, el mismo Edwin Cardona se encargó de desmentir este rumor en su cuenta de Instagram. A través de un live confirmó su continuidad en Racing y que no ha tenido ningún acercamiento con Atlético Nacional.

"El tema de hoy de verdad me molestó. A mi el club Atlético Nacional del cual soy hincha y nunca lo voy a negar, nunca le voy a cerrar las puertas, pero no se ha comunicado conmigo para llevarme. Acá nadie me ha dicho que están inconformes conmigo ni nada de eso", aclaró el futbolista.

Según Juan José Buscalia, periodista de Blog Deportivo, la intención del cuerpo técnico de Racing es que el volante colombiano continúe en el club: "Si hay hinchas que quieren su salida, pero en el club no".

Con los 'Verdolagas', Edwin Cardona disputó 118 partidos en los cuales anotó 29 goles y dio 17 asistencias. Además, salió campeón en dos ocasiones: Liga Colombiana (2).