Gio Moreno, cerca del Junior de Barranquilla: "Espero que la gente no me crucifique"

Después de salir campeón con Atlético Nacional y cumplir uno de sus grandes sueños en el FPC, Giovanni Moreno salió del equipo ‘verdolaga’ por la puerta de atrás.

Las declaraciones en favor del técnico Hernán Darío Herrera , en las que pidió mejor salario para ‘El Arriero’ le pasaron factura: las directivas el club paisa decidieron no renovarle el contrato, alegando que sus palabras iban en contra de la institución.

En una transmisión en vivo a través de Instagram, el volante de 36 años se desahogó con la hinchada del 'verde' paisa y resaltó que, si bien lo llegó a contemplar en algún momento el tema del retiro, ahora se siente con más fuerzas que nunca para seguir su carrera futbolística, en otro club del rentado local.

"En ningún momento quería pelear con los directivos, nunca fue mi intención. Cuando pasa eso y antes de que se tomara la decisión de que no iba a continuar, yo le escribí a la hija del dueño y le dije: Caro (Ardila), tu me conoces desde hace tiempo", confesó 'Gio' Moreno.

"Vos sabés que no soy así, déjame hablar con tu papá para explicarle. Lo del Arriero era algo que sentíamos todos los jugadores. De haber sabido que esto iba a pasar, ni iba a la rueda de prensa", agregó el jugador, arrepentido por la situación.

Tras su escandalosa salida, el volante paisa busca nuevos horizontes en el fútbol colombiano. Y uno de los clubes que estaría pretendiendo al jugador sería el Junior.

El dinero no sería problema para el club barranquillero y podría contratar a un jugador de la calidad de Moreno, que ya habría adelantado algunos diálogos para su vinculación, según se pudo leer entre líneas en lo dicho por el hijo de Segovia.

Ante la confesión, ‘Gio’ les pidió a los hinchas del cuadro 'verdolaga' comprensión por si se anima a aceptar esta posibilidad de jugar en un club colombiano, y en este caso llegar al equipo de Barranquilla, uno con la 'chequera' más grande del país.

📹 #EnVideo



Giovanni Moreno aún no cree que se haya dado su salida del 🇳🇬 Atlético Nacional (@nacionaloficial) por salir en defensa del técnico Hernán Darío 'El Arriero' Herrera. "No es un pensamiento mío, sino del equipo", le dijo a @pipe3dc.



¿QUÉ DECIR ANTE ESTO? 😥 pic.twitter.com/2nwLzL17Zx — Pasión Montañera (@PasionMontanera) July 10, 2022

"Espero que, si voy al Junior, la gente no me crucifique, porque saben lo que los quiero, lo que hice para volver. No lo hago por demostrar, que entiendan que podía seguir compitiendo. Me siento en un gran nivel", señaló Moreno en entrevista concedida al barrista y músico Felipe Muñoz.

Hasta ahora, el club de la 'Arenosa' no ha confirmado ni desmentido el interés por uno de los jugadores más técnicos de Colombia. Moreno, quien viene de dar su primera vuelta olímpica en el fútbol colombiano, regresó tras 12 años de ausencia al balompié nacional, luego de su paso por China.

¿JUGARÁ GIO MORENO EN QUILLA? 🤯



El volante Giovanni Moreno, en diálogo con @pipe3dc, confesó que Junior (@JuniorClubSA) estaría interesado en contar con sus servicios, luego de su salida de 🇳🇬 Atlético Nacional (@nacionaloficial).



¿QUÉ CONCEPTO TE MERECE ESTA POSIBILIDAD? 👀 pic.twitter.com/Km265S9tVb — Pasión Montañera (@PasionMontanera) July 10, 2022

Su regreso causó revuelo en la bolsa de jugadores y de concretarse su llegada a Junior sería el fichaje 'bomba' en este mitad de año, en el que ha habido muy pocas contrataciones por parte de los equipos.

