“Las finales hay que saberlas jugar, con garra”: Hernán Darío Herrera, DT de Nacional

Hernán Darío Herrera, técnico de Atlético Nacional, habló en Blog Deportivo sobre el partido contra Junior de Barranquilla, que le permitió clasificar a la final de la Liga BetPlay tras la victoria 2-1 en el estadio Atanasio Girardot.

“Las finales hay que saberlas jugar, luchar, con garra (…) Yo vi la alegría ayer de la gente y pensé que tenía que ganar el partido como sea: a patadas o a puños”, dijo Herrera, quien recordó el método de Gabriel Ochoa.

El estratega fue crítico con el estado de la cancha, pues tenía jugadores para mantener el balón y jugar a ras del césped, pero no pudo; situación que sí aprovechó el ‘ Tiburón '.

“Demostramos que jugamos dónde sea. Ayer Junior aprovechó la cancha llegando largo, era más fácil para ellos, que nosotros que teníamos a Jarlan Barrera o Yeison Guzmán, que eran para jugar y encontramos una cancha así”, añadió.

Herrera también manifestó que Nelson Palacio todavía no “tiene la cancha”, refiriéndose sobre la expulsión en el último minuto, que lo condiciona para no estar presente en la final.

“Si yo voy para una final, me quito de ahí y listo, no busco pelea. No voy a luchar todo un año para que me saquen al final. Él se metió en ese problema y es su responsabilidad”, enfatizó.

¿Giovanni Moreno estará en la final?

El volante creativo de Nacional fue sancionado por un gesto que hizo en el partido contra Millonarios por dos partidos, situación por la que no pudo estar contra Junior. Sin embargo, Herrera manifestó que Giovanni Moreno es importante dentro y fuera de la cancha para todo el equipo y espera contar con el exjugador de Racing, así sea desde la tribuna.

¿Nacional pudo quedar primero en el todos contra todos?

Hernán Darío Herrara reveló que se cansó de las críticas que escuchaba constantemente de que Nacional hacía una buena campaña, pero al final no lograba el título. Vale recordar que el 'Verdolaga' se quedó tercero con 36 puntos, mientras Millonarios fue primero con 42 unidades.

"Dije, voy a quedar de tercero o cuarto. No voy a quedar de primero a ver qué pasa entonces. Ahora podemos decir que tenemos razón nosotros. Si hubiéramos querido quedar primero, lo hubiéramos luchado", comentó.