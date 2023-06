"El equipo mereció más": Gamero lamentó la derrota de Millonarios en Copa Sudamericana

Este martes, 6 de junio, se disputó una nueva jornada copas Libertadores y Sudamericana con equipos colombianos como protagonista. La sorpresa y mala noticia para Colombia fue Millonarios , que perdió en su visita a territorio brasileño y complicó su clasificación a la próxima ronda del torneo continental.

"Queda uno con un sinsabor, me parece que el equipo tuvo personalidad, tuvo criterio, intentó con la posesión del balón y no logramos anotar, se cometen errores en la parte de atrás y nos los cobraron, esa esa la realidad. Pero hay la tranquilidad que los muchachos que entraron respondieron. Me parece que jugamos un buen partido ante un equipo que no quiso regalar nada y creo que merecíamos un poco más", manifestó el técnico de Millonarios, Alberto Gamero.

El resultado dejó a Millonarios en segunda posición de su grupo en Copa Sudamericana, por detrás de Defensa y Justicia (Argentina) con 10 puntos. En la última fecha, los albiazules enfrentarán a este cuadro gaucha y una derrota dejaría -de no darse los resultados- por fuera al cuadro capitalino del sueño continental.

Es por esto que, Alberto Gamero, el equipo no puede desaprovechar las oportunidad que tiene como lo hizo con América Mineiro este martes, 6 de junio; pues, según él, "ellos aprovecharon los opciones que tuvieron; hicieron dos y por eso fueron mejores en ese aspecto".

"Lo que pasa es que jugamos el día sábado en Bogotá y luego nos tocó viajar a los 2 de la mañana. Pensábamos que Arias, Castro y Llinás podrían recuperarse, pero al final vimos que ellos no estaban al 100 %, fueron bajas importantes", añadió.

Los dirigidos por Alberto Gamero no tuvieron su mejor noche en Belo Horizonte y para pasar la página deberá pensar en la Liga BetPlay. Este domingo, 11 de junio, Millonarios tendrá que definir sí clasifica a la final o no ante Boyacá Chicó en Tunja.

