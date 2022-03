¿Cuáles fueron los motivos de la eliminación de Colombia del Mundial? Exjugadores responden

Luego de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar, pese al triunfo en Venezuela, exjugadores de la 'tricolor' expresaron en Blog Deportivo los motivos que, para ellos, llevaron al equipo de Rueda a quedarse fuera de la cita orbital.

De acuerdo con los exjugadores consultados por Blog Deportivo, varios son los motivos que llevaron a la eliminación de Colombia, sin embargo, también coincidieron en algunos puntos, como por ejemplo, la falta de capacidad para sumar puntos de local.

"Colombia no fue capaz de hacer de local los puntos que tiene que hacer. Hay que ganar todos los partidos de local, sino, tiene dificultades y no clasifica", expresó Willington Ortíz.

Con esa apreciación coincidió el 'Tren' Valencia: "Muchos empates en casa, lo primero que hay que asegurar son los tres puntos en casa. Esos errores hicieron la eliminación de Colombia", dijo.

Otros exjugadores, como Jorge Bolaño, apuntaron más a la gestión del plantel por parte del técnico, Reinaldo Rueda: "No recuerdo haberle visto funcionalidad de equipo, siempre mostró deficiencias futbolísticas, a pesar de los grandes jugadores que tenemos. Cuando no hay una idea de juego, es muy complicado, por ahí empezó la no ida al Mundial de la Selección", opinó.

A ese concepto se sumó Hugo Horacio Londero, quien manifestó que "la actuación no estuvo a la altura durante todo el torneo" y que "el nivel del equipo nunca llegó a lo que todo creíamos podía ser, como equipo, no individualmente" lo que, a su criterio, "trajo en consecuencia lo que pasó".

También se sumó Hayder Palacio, quien señaló a Rueda porque "le faltó un poco de carácter para manejar la Selección" debido a que "no tenía una nómina definida" y a que "se dejó llevar de directivos y empresarios" que "lo estaban influenciando por otras partes"

Finalmente, también hubo exjugadores que apuntaron a la gestión desde las directivas, como Sergio Herrera, quien acusó "una mala planificación, porque tuvimos dos técnicos en una misma Eliminatoria", compartiendo, de alguna manera, el concepto de Alexis García, quien afirmó que la clasificación no se logró porque no hubo planificación y se improvisó "en todo desde que empezó" la Eliminatoria.

