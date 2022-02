"Está planteando muy mal el equipo”: ‘El Tren’ Valencia a Rueda tras derrotas de Colombia

Adolfo ‘El Tren’ Valencia pasó por los micrófonos de Blog Deportivo par analizar el rendimiento de la Selección Colombia con el técnico Reinaldo Rueda, especialmente después de dos derrotas consecutivas frente a Perú y Argentina, poniendo en la cuerda floja la clasificación al Mundial Qatar 2022.

Aunque el exjugador de la ‘Tricolor’ no ocultó su admiración y respeto por el entrenador, manifestó que Rueda “está planteando muy mal el equipo. No está poniendo los futbolistas como juegan en sus clubes”.

“Estamos acostumbrados a ver a Cuadrado siempre en la Juve cerca del área, tirando los centros. ¿Por qué en la selección tiene que jugar de lateral? Eso no es entendible”, cuestionó.

Asimismo, enfatizó que Luis Díaz es uno de los futbolistas más talentosos de Colombia y habilidosos en la zona ofensiva, por lo cual, no debería “estar correteando a jugadores hasta la mitad de la cancha”.

“El profe se está equivocando demasiado, muy repetitivo. Tiene a Bernardo Redín y si él está ahí debe decirle “profe, ¿qué pasa? Nos estamos equivocando””, añadió.

¿Pasa algo en el interior del vestuario?

"Ahí hay algo más. Hay jugadores que se están adaptando al sistema, pero no están de acuerdo como el profe arma el equipo. Eso se ve, no es solo la actitud. Colombia no hace ni tres toques, algo está pasando", concluyó.