James Rodríguez sobre sus pocos minutos contra Venezuela: "Lo importante es la Selección Colombia"

Con pie derecho comenzó el camino de la Selección Colombia en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Pese que James Rodríguez no comenzó en el once titular, el cucuteño dejó buenas sensaciones por su incremento en el nivel deportivo, aunque no lleva mucho con Sao Paulo.

La victoria 1 a 0 contra Venezuela por parte de la Selección Colombia ilusionó a la afición tricolor con la posibilidad de llegar a la próxima Copa del Mundo. Al termino del partido, James Rodríguez manifestó ante medios de comunicación lo feliz que estaba en el resultado y recalcó que no importa si juega mucho o poco, lo importante, según él, es conseguir los resultados.

"Agradecido con ellos (los hinchas), por el cariño que me dan, eso es grato. Creo que hemos hecho un buen partido; los muchachos hicieron un buen partido (...) No importa, aquí soy uno más. Lo más importante es el equipo, hemos conseguido la victoria el día de hoy y eso es lo más importante", manifestó James Rodríguez al termino del partido. Ingresó al minuto 75' como relevo de Jhon Arias y, según algunos, mostró su calidad con la camiseta cafetera y seguramente si retoma el nivel en Sao Paulo sea uno de los mejores en Eliminatorias.

James Rodríguez - Colombia // Foto: AFP

Asimismo, el '10' resaltó el aporte de cada uno de los convocados por Néstor Lorenzo, que, según él, "todos aportan de muy buena manera", además dice que si todos trabajan en conjunto se podrán conseguir resultados positivos: "Era importante ganar hoy, así sea menos. Sacamos el resultado. No se trata de jugar lindo, sino de ganar".

Ahora, la Selección Colombia prepara su viaje a Santiago de Chile para enfrentar a la 'Roja' en la segunda fecha de las Eliminatorias sudamericanas. Dicho duelo está programado para este martes, 12 de septiembre, sobre las 7:30 de la noche, partido que contará con transmisión de Blu Radio y Gol Caracol.

