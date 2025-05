La ciudad que eligió Néstor Lorenzo para la Selección Colombia, ¿adiós Barranquilla?

Los últimos resultados de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas han generado fuertes dudas en torno al trabajo del técnico Néstor Lorenzo, que, por supuesto, buscará darle vuelta a esta situación en los próximos encuentros que tendrá el conjunto cafetero en ese camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

De acuerdo con el periodista Ricardo Orrego, de Blog Deportivo de Blu Radio, el técnico argentino tiene listo un plan para mejorar la situación y para eso eligió una ciudad en donde la Selección Colombia se concentrará previo a estos compromiso, esto para que el equipo compacte antes del viaje a Barranquilla y aprovechar los días extra de trabajo que tendrá.

Selección Colombia en Medellín // Foto: FCF

El plan de Néstor Lorenzo en Medellín con la Selección Colombia

"En 20 días viaja Lorenzo a Medellín. Uno o dos días después, no antes, el 31 de mayo o 1 de junio se van a reunir los jugadores de Selección Colombia. No está claro si van a trabajar en Guarne en la sede de Atlético Nacional o donde vieron a Amaranto Perea: Envigado (...) Lo que me cuentan es que lo posible es que sea Guarne y no será concentración oficial, será un pre-concentración. Usted llegó y usted quiere unirse, llegará", explicó Orrego sobre el llamado de Lorenzo en la capital de Antioquia.

El objetivo es que los futbolistas de la Selección Colombia no pierdan ritmo de competencia debido a que en pocos días varias ligas llegarán a su final. Pese que no jugarán en la altura, que es la ubicación de Guarne, el objetivo de Lorenzo es aprovechar las herramientas que ofrece la sede de Atlético Nacional y evitar Barranquilla para darle el nombre de "concentración" para hacer de ese llamado a algo más amigable para que lleguen al 100 % para enfrentar a Perú y Argentina.