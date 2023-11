La estrategia de Paraguay para ganarle a la Selección Colombia y detener a Luis Díaz

A solo 40 días de su debut en la dirección técnica de la selección de Paraguay, el argentino Daniel Garnero confía en que sus jugadores hayan asimilado su filosofía de juego y estén preparados para asegurar una victoria crucial sobre la Selección Colombia en el partido de la sexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial.

La prioridad para Garnero y la albirroja es sumar tres puntos en Asunción, pero antes de eso, han reconocido una tarea pendiente: asegurarse de que el extremo colombiano Luis Díaz, quien se destacó la semana pasada con dos goles ante Brasil, "no tenga su mejor día" el martes.

Paraguay, actualmente en el séptimo puesto de la clasificación con 5 puntos de 15 posibles, se enfrentará a Colombia, que ocupa el tercer lugar con 9 puntos. Garnero ve este enfrentamiento como un posible punto de inflexión y despegue para su equipo, destacando que la "prioridad es ganar".

Consciente del impacto de Luis Díaz en el juego colombiano, Garnero ha anunciado que Paraguay implementará una estrategia específica para limitar las oportunidades del extremo cafetero.

"Contra Colombia no vamos a hacer ninguna marca en particular porque la atención debe fijarse en todos los rivales. Jugadores como Díaz no necesitan muchas oportunidades para aparecer, y por ello, lo que debemos hacer es un partido para que Luis no tenga su mejor día", enfatizó el experimentado entrenador.

Analizando el estilo de juego de Colombia, Garnero resalta la habilidad del equipo con el balón y su rápida transición al ataque. La clave para Paraguay será minimizar la pérdida de posesión, limitar las transiciones rápidas al ataque y convertir la tenencia de balón en oportunidades de gol.

Desde su debut en el banquillo de la Albirroja, Garnero ha cosechado una victoria por 1-0 sobre Bolivia y un empate 0-0 con Chile en los últimos dos partidos. Aunque tiene a todos sus jugadores disponibles para enfrentar a Colombia, el entrenador ha eludido las preguntas sobre la posible alineación titular con humor, instando a los periodistas a proporcionar la formación del equipo colombiano en lugar de buscar la suya.

