La insólita novedad en el entrenamiento de la Selección de Brasil, ¿una falta de respeto?

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, dirigió el primer entrenamiento de la selección pentacampeona del mundo que se enfrentará a Chile y a Bolivia en sus dos últimos partidos por las Eliminatorias al Mundial de 2026. Hubo una novedad importante y, a la vez, insólita.

En el primero de los tres entrenamientos que la Canarinha tendrá antes de recibir el jueves a Chile en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, el técnico italiano contó con 19 de los 24 convocados para los dos partidos, de los cuales tres fueron reservados debido a que actuaron para sus clubes el domingo.



¿Qué pasó en el entrenamiento de Brasil?

Se conoció un audio en el que se puede escuchar que el cuerpo técnico de Ancelotti y los jugadores brasileños no se comunican en portugués, sino en otro idioma.

Se trata del inglés, pues el encargado de ajustar los detalles de la zaga defensiva del conjunto carioca es un británico y por eso usa este idioma en los entrenamientos.

Ante esto, se debatió en Blog Deportivo lo sucedido. Para algunos periodistas y analistas es algo que no debería faltar e, incluso, podría ser una falta de respeto, pues Ancelotti y su cuerpo de trabajo tuvieron varios meses para aprender portugués mientras se llegaba a un acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol.

Sin embargo, otros opinaron que no había ningún problema en entrenar usando otro idioma, pues la mayoría de futbolistas juegan fuera del país y tienen bases del inglés.

Ancelotti dirigiendo el primer partido con la Selección de Brasil Foto: AFP

Novedades del entrenamiento de Brasil

Los brasileños están concentrados desde este lunes en la Granja Comary, el moderno centro de entrenamiento que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tiene en Teresópolis, ciudad serrana a unos 100 kilómetros de Río de Janeiro.

Brasil se entrenará en Teresópolis hasta el lunes 8 de septiembre, cuando viajará a La Paz para el partido del día siguiente frente a Bolivia en El Alto.

Los primeros en presentarse en la concentración fueron el joven delantero Estêvão, jugador del Chelsea inglés, y el defensa Marquinhos, del PSG francés, que llegaron en la víspera a la Granja Comary, incluso antes que la comisión técnica de la selección con Ancelotti a la cabeza lo hiciera en la noche del domingo.

En el primer entrenamiento, Jean Lucas, Lucas Paquetá y Samuel Lino fueron reservados debido a que actuaron para sus clubes el domingo.

El entrenador italiano dejó por fuera de su convocatoria a habituales de la Canarinha, como el lesionado Neymar y los delanteros Vinícius Junior y Rodrygo, ya que su intención es probar a futbolistas que han tenido pocas oportunidades en la selección antes de definir el equipo que disputará el Mundial.

Ancelotti optó por hacer algunas pruebas gracias a que Brasil ya garantizó su clasificación al Mundial del próximo año como tercero en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, con 25 puntos, los mismos que Ecuador (segundo) y diez unidades menos que el líder Argentina.