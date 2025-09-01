Neymar le responde a Ancelotti por no convocarlo con Brasil: "No tiene que ver con físico"

El astro Neymar contradijo este domingo al seleccionador Carlo Ancelotti y aseguró que su ausencia en la lista de convocados para los partidos de Brasil contra Chile y Bolivia responde exclusivamente a una decisión técnica, y no a problemas físicos, como había manifestado el DT.

"Tuve un edema en el abductor. Fue incómodo, en verdad que no fue nada del otro mundo, tanto que hoy jugué. Contra el Bahia (el domingo pasado) no iba a jugar (por sanción). Entonces, prefirieron preservarme de los entrenamientos para poder recuperarme. Creo que me quedé fuera (de la selección) por opción técnica, creo que no tiene nada que ver con mi condición física", afirmó Neymar tras finalizar el partido del Brasileirao en casa contra el Fluminense (0-0).

"Es la opinión del entrenador y la respeto. Ya que estoy fuera, nos queda apoyar nuestra selección para que puedan hacer buenos partidos", agregó.

La ausencia de Neymar fue la más destacada en la lista de convocados divulgada por Carlo Ancelotti el pasado lunes para los partidos de clasificación para el Mundial de 2026, contra Chile (el 4 de septiembre en Rio de Janeiro) y Bolivia (el 9 de septiembre, en El Alto).

Neymar // Foto: AFP

"Neymar no está (en la lista), tuvo un pequeño problema la última semana, pero a Neymar no necesitamos probarlo, todo el mundo conoce a Neymar, la comisión técnica, la selección, los aficionados conocen a Neymar. Como todos los otros, Neymar tiene que estar en una buena condición física para ayudar la selección nacional a hacer las cosas bien en el Mundial", justificó Ancelotti para no incluir al capitán del Santos entre los convocados.

La última vez que Neymar vistió la 'verdeamarela' fue en octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en su rodilla jugando contra Uruguay, en Montevideo.

Tras no jugar prácticamente durante más de un año, Neymar regresó al Santos a finales de enero de este año. Perseguido por las lesiones en sus primeros meses, Neymar disputó enteros ocho de los nueve últimos partidos del Santos, quedando fuera apenas el pasado fin de semana contra el Bahia por sanción.

Desde que llegó al Santos, Neymar disputó 20 encuentros entre Brasileirao, Campeonato Paulista y Copa de Brasil con un total de seis goles y tres asistencias.

El empate de este domingo contra el Fluminense supuso el tercer partido seguido del Santos sin vencer. Actualmente, el 'Peixe' ocupa la 15ª plaza con 22 puntos en 21 jornadas, apenas uno más que el Juventude, primer equipo en zona de descenso.

