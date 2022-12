Equipos colombianos ya conocen su calendario en la Copa Libertadores

Millonarios y Junior disputarán la fase 2 de la Copa Libertadores. El equipo de Barranquilla visitará Carabobo de Venezuela el 31 de enero a las 7:15 de la noche. La vuelta será el 7 febrero a las 7 pm en el Metropolitano.



Por su parte, el equipo ‘embajador’ jugará el 1 de febrero a las 6:45 de la tarde en su visita a Brasil para enfrentar al Paranaense. El partido de vuelta se jugará el 8 de febrero en el estadio El Campín.



Por otro lado, Santa Fe, Nacional y Medellín jugarán de la siguiente manera:



Santa Fe:



G3 vs. Santa Fe: 9 de marzo 7:00 p.m.



Santa Fe vs. Sporting Cristal: 16 de marzo 7:45 p.m.



Santa Fe vs. Santos: 19 de abril 7:45 p.m.



Santos vs. Santa Fe: 7 de mayo 7:45 p.m.



Sporting Cristal vs. Santa Fe: 18 de mayo 5:30 p.m.



Santa Fe vs. G3: 23 de mayo 7:45 p.m.



Nacional:



Barcelona vs. Nacional: 14 de marzo 7:45 p.m.



Nacional vs. G2: 13 de abril 7:45 p.m.



Estudiantes vs. Nacional: 19 de abril 7:30 p.m.



Nacional vs. Estudiantes: 2 de mayo 7:00 p.m.



G2 vs. Nacional: 18 de mayo 7:45 p.m.



Nacional vs. Barcelona: 25 de mayo 7:45 p.m.



Medellín:



Medellín vs. River Plate: 15 de marzo 7:00 p.m.



Emelec vs. Medellín: 13 de abril 7:30 p.m.



Medellín vs. Melgar: 20 de abril 7:00 p.m.



Melgar vs. Medellín: 26 de abril 7:00 p.m.



Medellín vs. Emelec: 16 de mayo 9:15 p.m.



River Plate vs. Medellín: 25 de mayo 5:30 p.m.