"Es hermoso lo que estoy viviendo": Tomás Ángel sobre su experiencia en el Mundial Sub 20

Este sábado, 3 de junio, la Selección Colombia afrontará los cuartos de final del Mundial Sub 20 . El equipo de Héctor Cárdenas tendrá una "prueba de fuego" al enfrentar a Italia en territorio argentino, soñando con la próxima ronda y por que no traer el trofeo a casa.

"Es hermoso lo que estoy viviendo, poder hacer goles y vivir la pasión que se siente en este país es algo que va a quedar en mi memoria toda la vida", manifestó el delantero Tomás Ángel en diálogo con el diario ' Olé '. Cabe recordar que el jugador de Atlético Nacional ha sido protagonista con el combinado nacional en este certamen gracias a sus importantes goles.

"Antes del partido contra Eslovaquia, hablé con mi papá y me pidió que trabajara los partidos, que siga haciendo lo que vengo haciendo y que estuviera preparado porque iban a llegar las opciones de gol. Él siempre está, es lindo para mí tenerlo ahí y que podamos vivir juntos un Mundial, que él nunca lo pudo jugar", dijo Ángel, además, ha sido enfático al decir que su padre ha sido fuente de inspiración para sus retos profesionales los cuales espera igualar o superar.

Con Atlético Nacional, por ejemplo, Tomás Ángel ya es campeón de la Superliga BetPlay, además ha disputado 23 partidos como profesional con sietes goles en sus registros. En el esquema de Paulo Autuori se ha empleado como volante, extremo y falso 9.

"No me pesa llevar el apellido, lo disfruto. La realidad es que no le doy tanta mente a lo que es el número, el escudo, el nombre. Trato de disfrutar porque al final el fútbol se vuelve cada vez más rígido, pero es un deporte en el que hay que disfrutar de la hinchada", aseveró.

