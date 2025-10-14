Esta es la titular de Colombia vs. Canadá: varios cambios significativos

Todo listo en Nueva Jersey, EE.UU., para el choque entre la Selección Colombia y Canadá este martes, 14 de octubre. Pero este duelo será una oportunidad para probar caras nuevas por parte de Néstor Lorenzo, quien sorprendió con varios cambios en la formación titular que saldrá esta noche a la Red Bull Arena.

La habitual titular no estará en el terreno de juego con la principal ausencia de James Rodríguez, que le entrega la banda de capitán a Luis Díaz. Al igual que David Ospina irá nuevamente al banco y será el turno de Álvaro Montero, de Vélez, demostrando el objetivo de Lorenzo en este duelo.



Esta es la titular de Colombia vs. Canadá

Titular de la Selección Colombia vs. Canadá // Foto: FCF

La oportunidad de nuevas caras

Juan Camilo Portilla, 'Cucho' Hernández y Andrés Felipe Román tendrán una gran oportunidad de demostrarle a Lorenzo porqué merecen ser parte de la lista de convocados al Mundial, pues este 14 de octubre salen como titulares en donde deberán dejar más del 100 %, en especial porque reemplazarán a futbolistas como Lerma, Muñoz y Suárez, que son casi inmovibles del equipo.

Lo mismo en la portería, que vuelve al banquillo Kevin Mier y deberá levantar cabeza para volver a ser tenido en cuenta tras irregular nivel que ha tenido en México en las últimas semanas. Asimismo, Lorenzo confía en la experiencia de David Ospina y Álvaro Montero, pero, probablemente, uno se quedará fuera de la lista final.



Andrés Felipe Román // Foto: Atlético Nacional

El ranking FIFA

No obstante, uno de los objetivos de Lorenzo en estos amistosos será sumar puntos en el ranking FIFA para alcanzar el bombo de cabeza de serie en el Mundial. Pero compite a la par con grandes selecciones de Europa, por lo tanto, cualquier error podría significar la derrota matemática en este objetivo.

Cabe recordar que el sorteo se realizará el 13 de diciembre en Estados Unidos; allí, Colombia conocerá a sus rivales en el Mundial.