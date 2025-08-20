Esto se sabe de una posible convocatoria de Dayro Moreno en la Selección Colombia

Dayro Moreno no deja de sorprender con su nivel y, ahora, deja sin palabras a la prensa internacional al convertirse en un pilar para el Once Caldas en su camino en la Copa Sudamericana. En su último partido con el ‘Blanco Blanco’, el tolimense anotó un doblete bajo la lluvia de Buenos Aires y cientos de hinchas arrancaron una campaña en redes sociales para su convocatoria.

“Gracias al pueblo colombiano por ese apoyo que me dan. Se ha dicho que Dayro a la selección y pues, para eso trabajo. Siempre con esa ilusión, me esfuerzo más y lo importante es hacer goles. Eso también hace bien para mí y mi carrera, hay que seguir luchando. Faltan partidos de Eliminatorias y Dios quiera uno estar en el Mundial”, dijo de Moreno hace poco en zona mixta en el Atanasio Girardot sobre la posibilidad.

Dayro Moreno, capitán de Once Caldas en el 2025 X: @oncecaldas

¿Es posible el regreso de Dayro Moreno a la Selección Colombia?

El primero en volver a poner el tema sobre la mesa fue el ‘Pibe’ Valderrama, que, a través de sus redes sociales, aseguró que el tolimense merece un sitio en la Selección Colombia y que “lo tiene merecido”, por lo cual espera verlo ahí.

Pero cabe recordar que Néstor Lorenzo aseguró en su momento que Dayro se encuentra en carpeta, pero la posibilidad bastante lejana debido a que en su posición, según él, hay jugadores en un mejor nivel.

“Dayro es un gran jugador, ha tenido una gran trayectoria, lo mismo Falcao, Rodallega, Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca. Son jugadores que nos gusta, pero tenemos que poner el contexto internacional de las Eliminatorias y creo que hay jugadores que están en mejor condición”, dijo en su momento el timonel argentino.

Pese que el nivel de Dayro ha sido regular, por ahora, la posibilidad se ve lejana y será una sorpresa si llega a ponerse la camiseta ‘tricolor’.

Dayro Moreno, delantero e ídolo de Once Caldas Foto: AFP

Los números del tolimense este 2025

En este 2025, Dayro ha disputado 37 partidos con la camiseta de Once Caldas en donde ha anotado 23 goles. Además, sigue ampliando su historial como el jugador con más goles de la historia del fútbol profesional colombiano.