Estos son los cuartos de final de Copa Libertadores: fechas, equipos y dónde ver

Este 21 de agosto se definieron los cuartos de final de la Copa Libertadores tras apasionantes choques de octavos, de los cuales dos se definieron desde los 11 pasos dejando emociones hasta el último momento y que, ahora, perfilan a los mejores clubes a la gloria continental.

Confirman estadio para la final de la Copa Libertadores 2025 Foto: AFP

Estos son los 8 clasificados a cuartos de final de Copa Libertadores

Palmeiras (Brasil). River Plate (Argentina). Liga de Quito (Ecuador). Sao Paulo (Brasil). Flamengo (Brasil). Estudiantes de la Plata (Argentina). Vélez Sarsfield (Argentina). Racing Club de Avellaneda (Argentina).

Cuartos de final de Copa Libertadores 2025: partidos y fechas

Flamengo (Brasil) vs. Estudiantes de la Plata (Argentina) / 16 de septiembre.

Liga de Quito (Ecuador) vs. Sao Paulo (Brasil) / 17 de septiembre.

Vélez Sarsfield (Argentina) vs. Racing Club (Argentina) / 17 de septiembre.

River Plate (Argentina) vs. Palmeiras (Brasil) / 17 de septiembre.

¿Dónde ver los cuartos de final de Libertadores 2025?

Estos apasionantes choques de cuartos de final, como es habitual, se podrán disfrutar EN VIVO, online y gratis a través de ESPN y Disney Plus, que son los canales habituales con los derechos de Conmebol para dar los torneos de la federación.



Así se vivieron los octavos de final

En el camino se dio dos definiciones en penales de infarto, la primera con participación colombiana con Atlético Nacional vs. Sao Paulo en el Morumbí, el equipo paisa salió de la competencia tras dos fallos: Matheus Uribe y Marino Hinestroza; el segundo fue entre River Plate y Libertad, que en el Monumental definieron todo en esta instancia.

Sao Paulo eliminó a Atlético Nacional // Foto: AFP

Por su parte, Flamengo, Palmeiras, Vélez y Racing fueron los que menos sufrieron y avanzar con tranquilidad a la próxima ronda, mientras que Liga de Quito y Estudiantes de la Plata no definieron el futuro hasta que el árbitro pitó el final, pues en el camino vivieron momentos de tensión.

Los eliminados fueron: Atlético Nacional (Colombia), Fortaleza (Brasil), Internacional (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Peñarol (Uruguay), Botafogo (Brasil), Universitario (Perú), Libertad (Paraguay).