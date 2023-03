"Estoy solo, soy un perdedor": la dura confesión de Alphonso Davies que conmovió en redes sociales

En redes sociales se ha viralizado el nombre de Alphonso Davies, defensor del Bayern y la selección de Canadá, pues a través de su canal de Twitch dejó ver ese lado más humano con el que carga y dio a conocer algunos sentimientos que encendieron las alarmas acerca de su salud mental.

"Es un poco preocupante no tener algo que hacer, sobre todo cuando todos tus amigos tienen trabajo. No tengo familia, mi novia no vive conmigo... Estoy solo (...) Puedo tener, quizá, como unos cinco amigos. Soy un perdedor popular", expresó Alphonso Davies frente a sus seguidores en Twitch.

Sin duda, las palabras de Davies dejaron preocupados a sus seguidores, pues a tan su corta edad ha conseguido grandes logros como profesional; por ende, los más allegados al defensor piden que "no piense eso" ya que es "mucho más de lo que él considera y siente".

"Después de entrenar ya no hay nada que hacer. La vida como futbolista profesional es genial, para relajarse y disfrutar", manifestó el canadiense.

Cabe recordar que Alphono Davies tiene 22 años. Oriundo de Buduburam, Ghana, pero que decidió vestir los colores de Canadá, incluso fue defensor titular con el equipo norteamericano en el Mundial de Qatar.

La salud mental es un problema en jóvenes de todo el mundo; por supuesto Colombia no es la excepción, pues según el estudio realizado por un grupo de investigación Ceinfes del Centro de investigación, innovación y desarrollo, el 70 % en el país sufren de depresión o son poco felices.

El estudio se realizó a 1350 jóvenes, entre los 12 y 17 años, con validación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para determinar el estado de la salud mental en Colombia.

Si bien Davies es reconocido en redes, no es la primera vez que deja ver esa parte de "soledad" que ha asegurado tener, pues algunos meses confesó que abrió Twitch con el objetivo de tener un medio para entretenerse y conocer más personas.

