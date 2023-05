¿Franco Armani vuelve al Atlético Nacional? Esposa del arquero estalló con hinchas de River Plate

La ilusión de los hinchas de Atlético Nacional por ver el regreso de uno de sus más grandes ídolos comienza a tomar fuerza, por más de que de manera oficial las informaciones sobre el tema sean escasas y se ponga en duda de que dicho anhelo se haga realidad. El hombre que fue gestor de la Copa Libertadores 2016 no tiene su mejor presente en su país natal, y las posibilidades de que decida volver a uno de los lugares en el que fue feliz crece como espuma, ante el deseo de los aficionados de verlo de nuevo en Medellín.

El arquero argentino Franco Armani podría estar protagonizando los últimos partidos con su actual club, River Plate, en el que ha perdido la confianza de los hinchas, debido a los más recientes errores, en los que se ha visto comprometido en la pérdida de puntos.

Frente a los reclamos e insultos en las redes sociales, su esposa, la antioqueña Daniela Rendón, salió en su defensa y dejó incluso la puerta abierta para que su marido retorne al club que lo dio a conocer a nivel internacional y con el que ganó 13 títulos.

“Siempre es más fácil atribuirle la culpa al otro. Pero por qué no hablan de las dos que sacó en el partido. Ahhhh no, verdad que eso no lo ven”, publicó Rendón en su cuenta de Twitter. Lo que dio pie para todo tipo de comentarios.

Fue entonces cuando los hinchas del verde empezaron a presionar por un posible retorno del jugador, de 36 años; a lo que la mujer no se hizo la de la "vista gorda" y respondió con mensajes que empiezan a cultivar ese sueño de tener a Armani de nuevo en Nacional.

“Ya es hora de que vuelvan, ¿sí?”, comentó un usuario que se identificó como @santiagooso1234. "Que se haga el milagrito", agregó otra tuitera, @12img_. A lo que Rendón respondió con emojis y frases muy dicientes.

"A recordar y volver a vivir viejos tiempos”, comentó la pareja del guardameta, quien hizo parte de la nómina de Argentina que salió campeón del mundo en Catar, en diciembre pasado. Y que con River también ganó otra Copa Libertadores, en 2018 ante Boca.

El ganador de seis ligas, una Libertadores, una Recopa, tres Copas Colombia y dos Superligas, podría estar contemplando la vuelta al país y cumplir la promesa que hizo cuando se marchó en 2017: retirarse del profesionalismo con la camiseta verde puesta.

