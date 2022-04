“Freddy Rincón, para mí, fue el mayor exponente de todos los jugadores de su época”: Jorge Balbis

Tras el accidente de tránsito de Fredy Rincón el pasado lunes, 11 de abril, Blog Deportivo se comunicó con Jorge Balbis, quien fue compañero del ‘Coloso de Buenaventura’, en el América de Cali y Santa Fe.

El exzaguero central argentino comentó que “es una noticia muy dura, porque yo lo conozco desde que tenía 20 años. Cuando llegué a Santa Fe él apenas arrancaba su carrera, y estos últimos 30 años nos hemos mantenido en contacto. Lo que le está sucediendo en este momento es muy doloroso. Espero que salga adelante una vez más, con la fuerza que él tiene, es un partido muy difícil, pero Dios quiera que lo logre”.

Balbis, quien llegó a Colombia, a jugar en Independiente Santa Fe en el año 1988, comentó que se topó con varios jugadores de calidad, que con el paso de los años demostraron lo que fueron, pero aún así “Fredy, para mí, fue el mayor exponente de todos esos jugadores; en mis 15 años que jugué fútbol profesional, él siempre estuvo por encima de los demás”.

El exjugador argentino recordó a Freddy Rincón como uno de los mayores exponentes del fútbol colombiano, por su manera de jugar y su carisma por fuera de las canchas.

“No tenía nada malo, era guapo, era fuerte, tenía carácter, personalidad, técnica; lo ponías de ocho jugaba de ocho, lo ponías por la izquierda, jugaba por la izquierda, hasta de volante 5, me tenía que cuidar yo para que no me sacara el puesto. Era un jugador que tenía un recorrido extraordinario, era un jugador de arco a arco, muy completo”, agregó Jorge Balbis.

“La última vez que nos encontramos fue hace 3 años; cuando estuve en Cali después de 25 años, nos juntamos y salimos a comer, siempre recordando viejas épocas”, dijo el exfutbolista sobre Rincón.