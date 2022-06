Giovanni Moreno, sancionado: el volante de Atlético Nacional fue castigado por provocación

En la mañana de este miércoles se confirmó fuerte sanción al volante ofensivo Giovanni Moreno. La Resolución 033 de la Comisión de Disciplina del Campeonato indicó que no podrá jugar con Atlético Nacional esta noche (8:15 p.m.) ante el Junior de Barranquilla, juego fundamental para los 'verdolagas' en sus aspiraciones de llegar a la gran final del certamen liguero.

De acuerdo con la resolución, Moreno, quien de acuerdo con el club 'verdolaga' recibió alta médica tras superar una lesión de bíceps femoral en su pierna derecha, deberá pagar dos fechas de sanción y una multa de 2 millones de pesos por su accionar.

Publicidad

La suspensión se dio por el hecho en el que se vio involucrado el pasado sábado, en el empate (0-0) ante Millonarios.

"En las imágenes obtenidas a través de redes sociales y medios de comunicación, se evidencia el gesto realizado por el jugador, el cual en criterio de este Comité sí constituye una provocación al público que se ubicaba en la gradería", dijo la Comisión sobre este caso.

Después de terminar el partido en el estadio El Campín, Moreno, quien se encontraba en uno de los palcos del estadio disfrutando del encuentro, hizo gestos burlescos a la hinchada 'Albiazul'. Partido en el que se sentenció la eliminación de los 'Embajadores' en esta instancia del torneo. Lo anterior fue entendido por la comisión como provocación.

"El video es tomado en un estadio de fútbol, que por tratarse de un lugar público, en el que cualquier persona pueda grabar videos y tomar fotos sin que tal conducta atente de ninguna manera contra la dignidad humana", destacó la Comisión de Disciplina.

Publicidad

Así pues, Moreno no jugará ante los 'Tiburones', y tampoco lo hará en el primer cotejo de lo que sería la final del torneo local, en caso de que el equipo nacionalista logre el piquete a la máxima instancia frente al cuadro barranquillero. De no ser así, no actuará en la primera fecha de la Liga II 2022.

La decisión, que se divulgó de manera rápida en redes sociales, causó polémica entre los hinchas del 'Rey de Copas', quienes consideran injusta la sanción.