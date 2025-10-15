"Gracias guerreros": memes que dejó la eliminación de Colombia en el Mundial Sub-20

Ad portas quedó la Selección Colombia de disputar por primera vez una final en un Mundial Sub-20. Le pesó enfrentar a una selección con experiencia internacional como Argentina, que no sufrió ante la ‘tricolor’ y aprovechó los espacios que dejó el conjunto cafetero para citarse en la lucha por el título al lado de Marruecos.

Pero, por supuesto, como es habitual el resultado de la Selección Colombia no fue perdona en redes sociales y en cuestión de minutos tras la eliminación se hicieron presentes los habituales memes en torno a este resultado.

La habitual frase “Gracias Guerreros”, usada por las cuentas de la FCF, se volvió la protagonista de esta ola de memes por la derrota del combinado nacional en la noche de este miércoles, 15 de octubre. Otra derrota ante el combinado albiceleste, que trae recuerdos de aquella final de la Copa América 2024 y otros encuentros más.



Mejores memes tras eliminación de la Selección Colombia Sub-20

¿Y ahora qué pasará con la Selección Colombia Sub-20?

Tras la derrota vs. Argentina, el combinado nacional se prepara para disputar su último partido de la competencia el sábado, 18 de octubre, en territorio chileno, pero no como quería.

El combinado nacional se enfrentará a Francia por el partido del tercer puesto buscando, al menos, irse a casa con una medalla y con la foto en el podio en esta competencia.

El duelo se encuentra programado para las 2:00 de la tarde del día mencionado, allí, el cuadro 'tricolor' disputará su último compromiso de esta competencia antes de volver a casa