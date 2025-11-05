En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Haaland volvió a marcar en su reencuentro con el Dortmund: el City goleó 4-1

Haaland volvió a marcar en su reencuentro con el Dortmund: el City goleó 4-1

Con esta victoria, los de Guardiola se colocan cuatros con 10 puntos de 12 posibles antes de recibir el domingo al Liverpool, mientras que los alemanes se quedan con 7 unidades.

Haaland celebra gol vs. Borussia Dortmund.
Haaland celebra gol vs. Borussia Dortmund.
Foto: X Champions League.
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad