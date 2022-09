"Hay que tener memoria; a James Rodríguez no se le olvidó jugar al fútbol": 'Pibe' Valderrama

El 'Pibe' Valderrama habló con Blog Deportivo sobre la primera convocatoria del técnico Néstor Lorenzo con la Selección Colombia de cara a los amistosos contra Guatemala y México. También hizo un análisis especial sobre el caso James Rodríguez.

"Hay que recuperarlo. Recuperemos un crack. Se equivocó, pero vamos a recuperarlo y la única manera es jugando. Ya depende de él, no de Pékerman, Lorenzo o Rueda", dijo.

Publicidad

El 'Pibe' enfatizó que a James se le está dando la oportunidad para volver a retomar un nivel competitivo y destacó que el argentino Lorenzo le está abriendo la puerta para recuperar el ritmo futbolístico.

"Se equivocó como todos, pero hay que tenderle la mano para recuperarlo. Hay que tener memoria. Lorenzo lo quiere recuperar para el fútbol mundial, pero depende de él. A James no se le olvidó jugar fútbol", añadió.

Respalda llamado de David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado

Manifestó que ambos jugadores vienen sumando minutos en sus respectivos clubes, son referentes de la selección por su compromiso, pues nunca han sacado una excusa para no estar en la 'Tricolor'. Además, no coincide con quienes los critican por tener más de 30 años y encabezar este nuevo ciclo.

Publicidad

"Nunca he visto que digan "no voy, que me duele aquí". Son dos jugadores que son ejemplo para la selección colombiana. Están ahí por mérito propio", añadió.

Nueva camada

Publicidad

El 'Pibe' manifestó que Jorge Carrascal, Yáser Asprilla y Jáder Duran se ganaron el puesto por el destacado nivel que tienen en sus clubes y son buenas apuestas para el proceso de Néstor Lorenzo.

Le puede interesar: las noticias curiosas del deporte en Entretiempo