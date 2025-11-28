En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Hincha de Palmeiras murió tras caer de un bus, a horas de la final de la Libertadores

Hincha de Palmeiras murió tras caer de un bus, a horas de la final de la Libertadores

Un hincha del Palmeiras murió en Lima tras caer de un bus turístico de techo abierto mientras celebraba con otros seguidores, en la antesala de la final de la Copa Libertadores.

Hincha del Palmeiras murió en Lima
Hincha del Palmeiras murió en Lima
Foto: captura video
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad