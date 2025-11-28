Hincha de Palmeiras murió tras caer de un bus, a horas de la final de la Libertadores

Un aficionado del Palmeiras que había viajado a Lima para acompañar a su equipo en la final de la Copa Libertadores perdió la vida este viernes tras un grave accidente. Según medios peruanos, el hombre cayó desde un autobús turístico de techo abierto mientras se dirigía a una concentración de seguidores del club brasileño.

La víctima fue identificada como Caue Brunelli, de 38 años. De acuerdo con los reportes iniciales de la policía y del serenazgo, el grupo de hinchas se desplazaba por la Costa Verde, el concurrido circuito de playas limeño, cuando, por razones aún en investigación, Brunelli terminó en el pavimento a la altura del distrito de Barranco. La información fue divulgada por los canales Latina y ATV.

Algunas versiones señalan que el aficionado habría estado bajo los efectos del alcohol y que habría saltado desde la parte superior del vehículo, golpeándose contra la estructura de un puente antes de caer. Sin embargo, estas circunstancias no han sido confirmadas oficialmente.

Tras el impacto, quienes viajaban con él detuvieron el autobús y lo trasladaron de inmediato a la clínica Maison de Santé, en el distrito de Chorrillos. Allí se reunieron varios de sus acompañantes mientras las autoridades verificaban su muerte, según informó ATV Noticias.



Lima se encuentra colmada de aficionados tanto del Palmeiras como del Flamengo, que este sábado disputarán la final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental. En Miraflores se concentran los seguidores del equipo brasileño de Río de Janeiro, mientras que en Barranco predomina la multitud verde del Palmeiras, en un ambiente festivo previo al decisivo partido.