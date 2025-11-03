Conmovedor homenaje del Real Madrid a Diogo Jota antes del partido con Liverpool en Champions

El Real Madrid rindió homenaje al fallecido futbolista portugués del Liverpool, Diogo Jota, con una ofrenda floral tras la rueda de prensa previa al partido que disputará este martes por la cuarta jornada de la Champions League en Anfield.

El entrenador merengue, Xabi Alonso, junto al director de Relaciones Institucionales del club, Emilio Butragueño, y los jugadores Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold, se acercaron al cenotafio erigido por los aficionados del Liverpool en memoria del número 20, quien perdió la vida trágicamente en un accidente de tránsito en julio en Zamora, España.

Tras concluir la rueda de prensa, en la que Alonso y Huijsen compartieron sus impresiones sobre el duelo ante el Liverpool, la delegación blanca depositó flores y expresó sus respetos al jugador portugués y a la hinchada ‘Red’, presente en el altar levantado en su honor. El gesto fue recibido con una emotiva ovación por parte de los seguidores locales.

Uno de los momentos más conmovedores fue protagonizado por Trent Alexander-Arnold, quien quiso regresar al estadio donde creció como futbolista y compartió grandes momentos con Diogo Jota. Allí dejó un ramo con los colores del Liverpool y una carta cargada de sentimientos.



“Mi amigo Diogo. Te echamos mucho de menos, pero seguimos queriéndote igual. Tu recuerdo y el de André siempre estarán vivos. Sonrío cada vez que pienso en ti y jamás olvidaré los buenos momentos que compartimos. Te extraño cada día, amigo”, escribió el lateral inglés.

Trent Alexander-Arnold, Xabi Alonso, Emilio Butragueño y Dean Huijsen homenajearon a Diogo Jota X: @LFC

Diogo Jota, de 28 años, vistió la camiseta del Liverpool durante cinco temporadas, disputó cerca de 200 partidos y marcó 65 goles. El delantero perdió la vida el 3 de julio en un accidente automovilístico en Cernadilla, Zamora (España), junto a su hermano menor, André, apenas una semana después de haberse casado con su esposa, Rute Cardoso. Su partida dejó una profunda huella en su familia, en el club y en la afición, que decidió retirar para siempre el dorsal número 20 en su honor.