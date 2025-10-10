Hora y dónde ver Argentina vs. Venezuela HOY; EN VIVO y online el partido amistoso

El camino al Mundial 2026 comenzó, no solo por la definición de varias confederaciones de sus clasificados, sino que algunas selecciones arrancaron su camino de preparación y una de esa será argentina HOY viernes, 10 de octubre de 2025, cuando reciba en su primer amistoso a Venezuela.

Duelo que, según Lionel Scaloni, servirá para probar nuevas caras en la selección de Argentina y probar 'finura' en torno al nivel del equipo, de hacer los arreglos pertinentes antes del Mundial y los demás amistosos que tendrá la campeona del Mundo antes del debut en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Argentina vs. Venezuela // Fotos. AFP

¿Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Venezuela HOY en amistoso?

El duelo entre la albiceleste y la vinotinto se encuentra programado para la noche de este viernes, 10 de octubre, a partir de las 7:00 de la noche (hora colombiana). Sin embargo, el compromiso solo estará disponible para los usuarios de DirecTV Sports y GO, pues serán los portales de TV y streaming, respectivamente, que estarán disponibles para disfrutar de este duelo preparatorio de ambas selecciones.



El dolor de Venezuela

La goleada en la última fecha de las Eliminatorias vs. Colombia, no solo fue la eliminación de la 'vinotinto', sino que perdieron la oportunidad más grandes que había tenido esta federación de alcanzar una Copa del Mundo.

Solo necesitaban de dos cosas que parecían imposibles que pasarán: al menos un empate vs. Colombia y una victoria de Brasil en La Paz, escenarios que se le dieron en contra y perdió por goleada con la 'tricolor' y Bolivia hizo la épica ante la verdeamarela para ganar por la mínima diferencia.



Eliminada Venezuela del Mundial 2026 // Foto: AFP

Posibles alineaciones Argentina vs. Venezuela