Iago Falque no será más jugador del América de Cali: se queda en España tras disparos a su camioneta

Cuando el español Iago Falque estaba en su mejor momento con América de Cali, hecho ajenos al fútbol pusieron fin a su relación con el cuadro escarlata, luego de que el pasado 18 de agosto el carro del futbolista fuera víctima de un ataque a tiros en las calles de Cali.

Pero después de varios días, el cuadro escarlata se pronunció sobre este tema; a través de un comunicado, el cuadro de los diablos rojos confirmó que Iago Falque no volverá a Colombia y, por ende, da por terminada su etapa con el fútbol colombiano.

"América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, tras los hechos de público conocimiento ocurridos el pasado 18 de agosto, el jugador Iago Falque Silva decidió dar por finalizado su vínculo contractual con nuestro equipo profesional", informó el América de Cali en un comunicado.

Asimismo, el equipo vallecaucano lamentó la noticia, pero manifestó "entender" la decisión que prima la seguridad física de él y su familia. "Agradecemos el profesionalismo y compromiso de Iago en el periodo que defendió nuestra camiseta y le deseamos muchos éxitos en el futuro", finalizó.

Publicidad

Con un largo recorrido en Europa, Iago Falque llegó al América de Cali como un fichaje 'top' para el fútbol colombiano, esto durante el mando de Juan Carlos Osorio. En la Liga BetPlay 2023 I logró disputar 16 partidos, en donde fue titular del equipo escarlata dando cuatro goles y dos asistencias en la sultana del Valle.

"Difícil encontrar las palabras…seguramente esta no es la despedida que esperaba y creo que nuestros caminos se separan demasiado pronto. Vosotros que me conoceis sabeis que no soy de tirar la toalla ni de rendirme fácilmente pero a pesar de lo que me costó tomar esta decisión creo que me toca priorizar la seguridad y la tranquilidad de mi familia! Hace 2 años cuando llegué a cali no sabía muy bien lo que me iba a encontrar, me bastaron unas horas para entender lo que significa América", dijo el jugador en su cuenta de Instagram.

El jugador español se despidió con "el corazón roto" por la forma en que terminó todo, pero aseguró que "ha sido un honor y un orgullo llevar la 10. Espero que os hayáis divertido tanto como yo lo he hecho. Gracias por tanto América de Cali".

Iago Falque Foto: Instagram @iagofalque10

Publicidad

Le puede interesar