James Rodríguez está imparable: el técnico de Olympiacos, feliz con el colombiano

Con las horas contadas al término del mercado de verano, el Olympiacos de Grecia confirmó la llegada del volante James Rodríguez que poco a poco se ha convertido en una pieza clave del esquema del entrenador Míchel.

Según reveló Gol Caracol , James Rodríguez salió como figura del último partido del equipo rojiblanco, esta vez, en la Copa de Grecia ante el conjunto de El Pireo frente al Atromitos, en donde los hombres de Míchel lograron ganar a 4 a 1. Pese a que el colombiano no fue titular, cuando entró, cambió la cara del partido.

"La verdad es que lo que queremos es que nuestros jugadores lo den todo; eso es lo que hizo Marcelo esta noche. Necesitamos un poco más de tiempo, todos debemos estar de acuerdo en que Marcelo, James (Rodríguez) y Fortounis son mucho mejores porque todos entrenaron continuamente. Tenemos que decidir y elegir en qué equipo queremos estar: el equipo de la primera o segunda mitad. Siempre debemos jugar en equipo", puntualizó Míchel.

El entrenador español asegura que el nivel de James Rodríguez es justo para ser parte del once titular, por ende, deberá analizar bien su esquema para los próximos compromisos y ver cómo podrán aportar el volante y Marcelo, el brasileño que hasta el momento no ha sido protagonista. Pese a haber tenido un año para el olvido -no jugó en Catar y estuvo lesionado en su mayoría del tiempo-, James ha logrado retomar el fútbol que un día enamoró a millones de seguidores del balompié.

El objetivo del colombiano es volver al fútbol de élite en Europa que desde el equipo rojiblanco espera retomar su nivel, el mismo que enamoró un día a millones.

Pasaron casi 8 meses para volver a ver goles del colombiano, el último tanto del volante con clubes había sido el del 24 de febrero, en la victoria (1-2) del Al-Rayyan de Catar ante el Al-Gharafa, por la jornada 20 de la liga del país del Medio Oriente.

