Fifa recuerda a James Rodríguez a nueve días de comenzar el Mundial de Qatar

Con los días contados, el Mundial de Qatar pronto dará su pitazo inicial con el duelo inaugural entre el país anfritión y Ecuador el próximo 20 de noviembre; las emociones crecen y en poco se terminarán de conocer todos los jugadores que estarán en la máxima cita del fútbol mundial.

Para Colombia, las emociones no son tan así, pues la selección no estará en Qatar tras quedar fuera en las Eliminatorias; sin embargo, la Fifa no olvida a los jugadores del equipo tricolor y James Rodríguez aparece en la publicidad del Mundial pese a no estar presente.

"¿Qué #10 robará el centro de atención en #Qatar2022 ?", publicó la Fifa en su cuenta de Twitter con un poster en el que aparece el volante James Rodríguez, quien comparte imagen al lado de leyendas como Pelé, Forlán, Mbappé, Modric, Maradona, Zidane, entre otros.

James Rodríguez, quien se metió a los libros de historia del Mundial gracias a que quedó como goleador de la cita en Brasil 2014, es influyente del equipo tricolor para Fifa pese a que Colombia no esté en la competencia. Este galardón lo ha llevado a incluso ser considerado leyenda del Real Madrid, pues así lo indica la página oficial del club merengue.

Ahora, la noticia para el volante colombiano es la distinción de ser el mejor jugador del mes de octubre en la Superliga Griega. James Rodríguez logró una puntuación de 53,5 de rendimiento, lo que le permitió convertirse en el más influyente en el país europeo.

El colombiano llegó en este mercado de verano a las filas de Olympiacos, y pese a haber tenido un año para el olvido -no jugó en Catar y estuvo lesionado en su mayoría del tiempo- ha logrado retomar el fútbol que un día enamoró a millones de seguidores del balompié.

La más reciente actuación del colombiano fue en el último superclásico griego ante Panathinaikos en el cual fue figura pese al empate en los últimos minutos por parte del equipo verdiblanco. James Rodríguez se destacó con grandes actuaciones e importantes momentos de ataque.

