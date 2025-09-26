Jeison Medina, héroe de Liga de Quito en Libertadores: "Es el gol más importante de mi carrera"

El fútbol sudamericano volvió a vibrar con un gol colombiano en la Copa Libertadores. Jeison Medina, delantero antioqueño de 29 años, se vistió de héroe al marcar la anotación que le dio a Liga de Quito el paso a las semifinales del torneo continental.

En entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio, Medina no ocultó su emoción y reconoció que la jugada quedará marcada en su vida profesional: “La verdad que en lo personal muy contento, un gol para mí, yo creo que el más importante de mi carrera, inolvidable, en un estadio muy importante en Brasil y acá en Sudamérica. Solo sensaciones de felicidad, de mucha alegría”.

El tanto llegó en un momento crítico del partido frente a Sao Paulo. Medina aprovechó un balón largo, luchó con potencia ante la marca del paraguayo Bobadilla y definió de pierna derecha al primer palo, sorprendiendo al arquero Rafael. El gol fue relatado con euforia en Ecuador como la muestra de la “casta copera” de Liga de Quito.

El atacante confesó que apenas horas después pudo revivir los relatos y videos que circulaban en redes: “Mi familia, mi esposa me los mostraron. Se le eriza a uno la piel”, contó entre risas cuando escuchó que en Ecuador ya lo bautizaron como “el malévolo”.



De Itagüí a las noches coperas

Medina recordó en la entrevista sus orígenes humildes y cómo el fútbol lo llevó a cumplir su sueño: “Yo creo que ahorita estoy viviendo todo ese esfuerzo, ahorita está en frutos y bueno yo creo que hace parte del fútbol y disfrutar de este buen momento que estoy viviendo acá en el fútbol ecuatoriano".



El colombiano agradeció de manera especial al técnico Santiago 'Sachi' Escobar, quien lo llevó al fútbol ecuatoriano y lo respaldó desde su llegada a Universidad Católica y luego en Aucas: “Darle un agradecimiento públicamente porque fue la primera persona que creyó en mí acá en Ecuador".



Un presente brillante en Ecuador

Desde su llegada al balompié ecuatoriano, Medina ha logrado consolidarse como un delantero de referencia. En 2024 fue elegido entre los cinco mejores jugadores del campeonato y estuvo en el once ideal de la temporada con Independiente del Valle. Hoy, con Liga de Quito, suma su capítulo más brillante en el máximo torneo continental.

El propio jugador reconoce que el fútbol ecuatoriano atraviesa un momento histórico, con Independiente del Valle y Liga de Quito siendo protagonistas internacionales: “Eso habla muy bien del fútbol y del jugador ecuatoriano, que cada año ratifica su nivel en torneos internacionales. Estoy muy contento de ser parte de este proyecto y de haber clasificado a semifinales”.

Medina vive su mejor temporada y, según sus palabras, ya escribió la página más importante de su carrera. Pero la historia sigue: Liga de Quito buscará ahora llegar a la final de la Libertadores y para eso deberá superar a Palmeiras.