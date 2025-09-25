Listas las semifinales de la Copa Libertadores y Sudamericana: partidos y horarios

Cada vez está más cerca la definición de la final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Este jueves se conocieron los últimos equipos que clasificaron a las semifinales de los torneos internacionales de Conmebol del 2025.

En esta edición, nuevamente, no habrá ningún equipo colombiano luego del traspié que sufrió el Once Caldas ante Independiente del Valle. Los equipos brasileños y argentinos vuelven a ser los favoritos para llevarse los títulos.



¿Cuáles son las semifinales de la Libertadores?

Liga de Quito completó la hazaña este jueves en Sao Paulo y será el único club no brasileño ni argentino que se sentará en la mesa de los cuatro mejores de la Copa Libertadores de América, donde enfrentará a Palmeiras, mientras que Racing espera a Flamengo.

El albo ecuatoriano se impuso 1-0 a Sao Paulo en el Morumbí con gol de Jeison Medina (41’) y confirmó que no solo rinde en la altura de Quito, donde había sacado ventaja 2-0.

El tricolor paulista del entrenador argentino Hernán Crespo intentó remontar durante todo el partido, pero no estuvo fino en la definición y perdonó varias veces el arco del portero Gonzalo Valle, que respondió al aluvión de más de 20 remates.



El colombiano Jeison Medina anotó el gol de Liga de Quito Foto: AFP

Semifinales de la Copa Sudamericana

Un equipo argentino, uno brasileño, un ecuatoriano y un chileno jugarán las semifinales de la Copa Sudamericana entre el 22 y el 29 de octubre.

Universidad de Chile selló este jueves el último visado expedido en los cuartos de final al imponerse por 2-1 al Alianza Lima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, de la ciudad de Coquimbo. Se enfrentará a Lanús.

Por su parte, Atlético Mineiro jugará contra Independiente del Valle de Ecuador, que eliminó al Once Caldas colombiano.

Independiente del Valle en Copa Sudamericana // Foto: AFP

Cuándo se jugarán: fecha y hora

Vale aclarar que, por ahora, no se ha confirmado el horario de los compromisos que se jugarán así:



Semifinales Copa Libertadores

22 de octubre: Flamengo vs. Racing y Liga de Quito vs. Palmeiras 29 de octubre: Racing vs. Flamengo y Palmeiras vs. Liga de Quito

Semifinales Copa Sudamericana

22 de octubre: U. de Chile vs. Lanús e Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro 29 de octubre: Lanús vs. U. de Chile y Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle

