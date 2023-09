Jhon Solís, feliz por su llegada a España: "Quiero trabajar para lograr más"

El pasado viernes, 1 de de septiembre, Girona de España confirmó la llegada del colombiano Jhon Solí s al cuadro catalán, esto luego de un exitoso paso por Atlético Nacional en donde llegó a disputar Copa Libertadores y ser campeón de la Liga BetPlay. Tras su llegada al país ibérico, el mediocampista expresó estar feliz de esta oportunidad en Europa y habló ante las redes del club.

"No mucha alegría, porque lo soñé y muy pronto, ver que se realiza este sueño es de muchos orgullo, pero quiero trabajar para lograr más. Muy contento, siempre trabajé y me esforcé para lograr cosas como estas (...) Sí, el clima, el idioma es mucho más sencillo, el ritmo de juego ya es de trabajo en el campo, es un poco más intenso y el entendimiento que me parece muy importante y fundamental, en Colombia hay mucho talento y si mejoramos se parecería mucho más", manifestó Jhon Solís.

Jhon Solis Foto: Instagram @jhonsolis10

Asimismo, el colombiano resaltó la importancia que fue su desarrollo con Atlético Nacional para ser el profesional que es hoy. Oriundo de Guacarí, Valle del Cauca, fue acogido por el cuadro verdolaga que lo llevó a una ciudad grande (Medellín) a sus 14 años, desde entonces aprendió a "entender del fútbol" gracias a maestros como Alejandro Restrepo que lo llevaron "poco a poco" al primer equipo.

Hasta el lunes, 18 de septiembre, se espera que Jhon Solís haga su debut en LaLiga ante el Granda, por ahora, él aseguró que deberá seguir trabajando para estar al punto que necesita el cuerpo técnico, que desde que llegó a España lo han recibido como uno más y como si fuese otro español con la camiseta del Girona: "Me gusta leer, conocer más del fútbol. Durante el descanso me gusta estar implicado en esto. Tienen un chico trabajador que quiere aportar lo mejor".

Esta fue la entrevista de Jhon Solís en Girona

¿Sueña con la Selección Colombia?

"Quién no estaría feliz de vestir los colores de su país. Yo tengo 18 años, cumplo 19 en octubre (...) Debo estar enfocado en la cancha, ya hay personas que se encargan de ese tipo de cosas", dijo Jhon Solís en diálogo con Blog Deportivo.

Además, según fuentes, Néstor Lorenzo lo tendría en el radar a la espera que tenga minutos en Girona y ver su evolución para determinar si merece o no, ser convocado.

