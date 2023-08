Este sería el nuevo equipo de Jhon Solís: no jugaría en la Premier League

Luego de no ser convocado por Atlético Nacional en el duelo contra Millonarios en la octava fecha de la Liga BetPlay, creció el rumor de que todo estaría listo para un nuevo equipo de Jhon Solís debido a su corta edad y ser considerado una 'joya' por explotar del fútbol colombiano.

"Quién no estaría feliz de vestir los colores de su país. Yo tengo 18 años, cumplo 19 en octubre (...) Hay una norma que sí me permitiría llegar a Inglaterra, no sé nada, yo solo escucho rumores y las cosas que se dicen, pero intento en enfocarme en lo más importante. Debo estar enfocado en la cancha, ya hay personas que se encargan de ese tipo de cosas", dijo Jhon Solís en diálogo con Blog Deportivo.

Sin embargo, pese que se habló de la posibilidad de llegar a Inglaterra, el futuro de Jhon Solís estaría en otro país de Europa: España, pues en las últimas horas algunos medios confirmaron que el colombiano vestiría los colores del Girona, equipo de la LaLiga (primera división).

Jhon Solís Foto: Instagram @jhonsolis10

Diversos medios en España han confirmado la noticia e incluso aseguraron que este viernes, 1 de septiembre, el colombiano llegaría a Girona para presentar exámenes médicos y unirse este mismo fin de semana a los entrenamientos. De confirmarse, Jhon Solís estaría debutando ante el Granada en la quinta fecha de LaLiga.

"El mercado de fichajes del Girona promete unas últimas horas espectaculares y el primero en llegar después de la salida de Santi Bueno será el colombiano Jhon Solís, medio centro de Atlético Nacional que llegará en propiedad al club gerundense y que en las próximas horas ya pisará tierras gerundenses", informó Cadena Ser , medio conocido en Girona.

Jhon Solís ha reconocido que ha sido un reto grande vestir los colores de Atlético Nacional a tan corta edad. Desde los 15 años llegó al equipo paisa con el objetivo de convertirse en una pieza importante del equipo, algo que, según algunos, cumplió con creces.

