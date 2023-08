Jhon Solís estaría cerca de salir de Atlético Nacional: estas son las opciones sobre la mesa

En los últimos años el fútbol colombiano se ha caracterizado por potenciar y exportar jugadores al exterior, esto ha permitido que la Selección Colombia mejore. Por eso, Atlético Nacional se ha enfocado en desarrollar jugadores como Andrés Salazar, Jhon Solís, Eider Ocampo, Tomás Ángel y Kevin Mier, entre otros.

Es tanto el desarrollo de juveniles en Atlético Nacional que ya ha puesto a varios en el radar internacional, algunos en Selección Colombia mientras otros con ofertas jugosas sobre la mesa, como es el caso de Jhon Solís que ya tendría postores para hacerse con sus servicios deportivos.

Jhon Solís Foto: Instagram @jhonsolis10

Jhon Solís, de 18 años, oriundo del Valle del Cauca, se ha convertido en una pieza clave del esquema verdolaga. Según reveló el periodista Juan José Buscalia, de Blog Deportivo, Talleres de Córdoba estaría negociando para que el mediocampista se una a las filas del fútbol argentino, esto se lo confirmó el propio presidente del club.

Además, hay un fuerte rumor de dos grandes clubes de Inglaterra: Brighton y West Ham United, que ya estarían en el radar para hacer una oferta a Atlético Nacional. Los verdolagas estarían dispuestos a dejar salir el jugador solo si llega una oferta de 5 millones de euros o más.

Publicidad

Jhon Solís sueña con jugar en la Selección Colombia

En diálogo con Blog Deportivo, Jhon Solís reconoció que ha sido un reto grande vestir los colores de Atlético Nacional a tan corta edad. Desde los 15 años llegó al equipo paisa con el objetivo de convertirse en una pieza importante del equipo, algo que, según algunos, ha cumplido con creces.

"Mi mamá y mi papá han sido personas fundamentales, también mi empresario. Ellos siempre me aterrizan, ellos pueden decirme lo que no puede decirme toda la gente, no quieren que coma el cuento", comentó Solís; asimismo, sobre la Selección Colombia dijo que hasta el momento no ha llegado nadie a hablar con él, pero espera que pronto llegue esa llamada de Néstor Lorenzo.

Jhon Solis Foto: Instagram @jhonsolis10

"Quién no estaría feliz de vestir los colores de su país. Yo tengo 18 años, cumplo 19 en octubre (...) Hay una norma que sí me permitiría llegar a Inglaterra, no sé nada, yo solo escucho rumores y las cosas que se dicen, pero intento en enfocarme en lo más importante. Debo estar enfocado en la cancha, ya hay personas que se encargan de ese tipo de cosas", puntualizó.

Publicidad

Asimismo, Solís manifestó que está agradecido con Alejandro Restrepo porque gracias a él aprendió a entender el fútbol, además de darle su posibilidad de debutar: "Es un maestro, siempre lo he dicho y lo sostengo, me enseñó a entender el juego y a saber los por qué, que es lo más importante".