Juan Cuadrado cuenta lo que más le dolió de su salida de la Juventus: "Nadie me llamó"

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores colombianos más regulares y disciplinados, manteniéndose varios años en el fútbol del viejo continente. Sin embargo, la salida de la Juventus lo tomó por sorpresa y le dolió.

En una reciente entrevista con Fox Deportes, el exfutbolista del Deportivo Independiente Medellín habló sobre su salida de la Juventus y reveló qué le dolió más de aquella situación. Según Cuadrado, lo que más le afectó fue la forma en que se enteró de que no seguiría en el equipo italiano.

Publicidad

"Me habían dicho que me iban a renovar, pero nunca me llamaron para confirmarlo o para decirme que no iban a contar conmigo (...) Simplemente pusieron una foto en el Instagram diciendo 'muchas gracias, Panita' y nunca nadie me llamó para hablar sobre mi futuro", explicó Cuadrado.

Cuadrado se sintió triste y decepcionado por la falta de comunicación y la poca seriedad con la que se manejó su salida del equipo, especialmente por los ocho años en los que defendió al equipo.

"Me pareció duro porque ni una llamada después de estar tantos años en el equipo y todo lo que hice por ellos", agregó el ahora deportista de 36 años.



¿Por qué firmó por el Inter?

Después de esa dura situación que vivió, Cuadrado decidió firmar por el Inter de Milán tras de tener ofertas de otros equipos como el Borussia Dortmund y el Fenerbahçe. Señaló que la razón por la que se inclinó en dar el "sí" a uno de los rivales directos de la Juventus fue por la estabilidad de su familia, de permanecer en Italia.

Juan Guillermo Cuadrado jugó en el Inter después de su salida de la Juventus Foto: AFP

Publicidad

"Yo no dudé en quedarme en Italia, había estado toda mi vida ahí y tenía la expectativa de jugar mucho y ser protagonista", dijo.

Aunque sufrió una lesión en el tendón de Aquiles, Cuadrado logró jugar algunos partidos y ganar otro scudetto con el Inter, lo que consideró una gran bendición.

Ahora, el colombiano juega en el Atalanta y se siente agradecido por la oportunidad de estar en ese gran club.

Publicidad

La experiencia de Cuadrado en la Juventus le enseñó que en el fútbol, las cosas pueden cambiar rápidamente y la importancia de adaptarse a las nuevas situaciones.