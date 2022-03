"La identidad del Barcelona no cambia nunca y Xavi lo encarna muy bien": Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid , reconoció la mejoría de su próximo rival, el Barcelona, desde que Xavi Hernández ha inculcado sus ideas en un equipo que, afirmó, llega el Santiago Bernabéu "en una buena dinámica", convencido de que va "a luchar hasta el último partido".

"La identidad del Barcelona no cambia nunca, tiene un estilo de juego muy claro y Xavi lo encarna muy bien. Lo está haciendo muy bien, el equipo ha mejorado mucho, está en una buena dinámica en este momento. Es un equipo completo que juega muy bien con un entrenador que lo está haciendo muy bien", elogió el técnico italiano a su rival.

Para Ancelotti, pese a la diferencia de 15 puntos sobre el Barcelona, la Liga no está decidida y no pueden caer en un error de exceso de confianza. "Si ganamos tenemos tres puntos más que nos acercan a ganar, si empatamos uno más y si perdemos no tenemos que pensar que el Barcelona esta descartado. Va a luchar hasta el último partido bien sea para ganar la Liga o para entrar en la Champions. Van a luchar hasta el último partido".

La clave para que su equipo mantenga la buena línea camino del título, pasa según Carletto en mantener "seriedad, compromiso y calidad" en un partido "que exige mucho" y que les obligará a "sacar lo mejor" si quieren salir vencedores.

"Queremos hacer lo mejor, va a ser un partido con muchas facetas, bloque bajo, presión arriba. El partido tiene que ser completo porque jugamos contra un equipo muy fuerte que lo está haciendo muy bien. No podemos pensar que solo con una cosa se va a ganar. Hay que presionar bien, jugar bien desde atrás el balón, jugar vertical. Hacer un partido completo", reconoció.

Ante la baja de Karim Benzema en punta, Ancelotti debe buscar una solución que tiene decidida pero no desveló. "Bale es una alternativa, tenemos a Mariano y a Jovic como delanteros centros, puse a Isco una vez, a Rodrygo... tengo muchas opciones. Elijo la opción que pienso es mejor para este partido".

El último clásico dejó en su resaca un debate de estilos por la forma de eliminar a la contra el Real Madrid al Barcelona de la Supercopa de España. Para Ancelotti todos son válidos y no renuncia a ninguno. Entiende que su equipo se enriquece con la variedad.

"El estilo del Real Madrid tiene que ser el de las características de sus jugadores. El estilo de todos los equipos lo marcan sus jugadores. Si tienes que hacen buena posesión o si tienes defensas muy buenos con los pies, das salida desde atrás, pero si no los tienes el balón largo es una buena opción para atacar. Yo no descarto nada", explicó.

"En mi experiencia siempre he metido un estilo en el que los futbolistas estén cómodos jugando. No fuerzo a un jugador a jugar un estilo en el que no está cómodo. El fútbol no es solo un estilo y una identidad. Me gusta que mi equipo juegue con bloque bajo y con presión arriba. Tengo un equipo con mucha calidad, con energía en el centro del campo y planteamos cada partido para intentar ganarlo", añadió.

Deseó el técnico madridista que la afición que acuda al clásico repita el ambiente mágico que se vivió en la remontada al PSG. "La última noche del Bernabéu fue inolvidable , la tenemos todos en nuestro corazón. Se puede repetir. Haremos lo máximo para intentarlo".

