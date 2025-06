La llamada que hizo que Lewandowski renunciara a la selección de Polonia

El 'destronamiento' de Robert Lewandowski y su posterior renuncia a jugar con la selección polaca fueron fruto de una llamada telefónica de unos pocos segundos, según reveló este lunes Waldemar Prusik, excapitán de la selección rojiblanca.

"El seleccionador (Michał Probierz) llamó a Robert solo para informarle de que le quitaba el brazalete de capitán. Y ahí terminó la conversación. Esto no debería haber sucedido así. Robert ha hecho mucho por el equipo y merece respeto. Estas cosas no se resuelven por teléfono", declaró Prusik a medios polacos.

Estas declaraciones revelan la delicada situación que se vive en el seno de la selección polaca, días antes del crucial partido de clasificación para el Mundial que jugará en Helsinki contra Finlandia.

Robert Lewandowski Foto: AFP.

El anuncio de que Lewandowski, leyenda viva del fútbol polaco y mundial, no es ya el capitán de su selección ha desatado multitud de reacciones en su apoyo, como la de Lubański, otra leyenda nacional, quien lamentó este lunes la "falta de comunicación y deseo de acuerdo" entre el entrenador y el delantero del Barcelona.

El presidente de la Federación Polaca de Fútbol (PZPN), que confirmó el nombramiento de Zieliński como nuevo capitán solo unos minutos después del desencuentro, aseguró su "apoyo total" a Michał Probierz, al decir que "los jugadores presentes en la concentración aplaudieron el relevo de brazalete".

Al conocer que ya no era el capitán de la selección, Lewandowski reaccionó con un mensaje en internet.

"Considerando las circunstancias y la pérdida de confianza en el entrenador de la selección polaca, he decidido que, mientras él sea el entrenador, renuncio a jugar en la selección de Polonia. Espero que aún se me permita jugar para la mejor afición del mundo", escribió Lewandowsi en redes sociales tras la llamada telefónica por la que supo que ya no era capital de la selección.

Lewandowski, quien ha sido capitán desde diciembre de 2014, es el jugador con más partidos (158) en la historia de la selección polaca y su máximo goleador de todos los tiempos, con 85 tantos.