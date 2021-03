La lucha por equidad sigue siendo grande: Lola del Carril, narradora de fútbol de Argentina

Lola del Carril es una de las más importantes narradoras de fútbol profesional en Argentina y cuya historia se ha vuelto referente a nivel internacional.

Para ella el fútbol es una pasión ineludible y es por eso que imprime toda su energía a la hora de sentarse frente a un micrófono y contarle al mundo cómo se realizan los pases entre jugadores que meten los goles que hacen vibrar a muchos.

En entrevista con Blog Deportivo de BLU Radio, Lola expresó que entrar a este campo no ha sido fácil, pero que se siente muy contenta de ser parte de la historia.

“La lucha por equidad sigue siendo grande , pero las mujeres van entrando poco a poco a demostrar que también hay una calidad viable de nuestra parte”, dijo.

“Es difícil, si hablamos de mujeres relatoras hay poco o nada. Ahora vamos comenzando”, añadió.

No obstante, Lola precisó que se siente muy orgullosa del esfuerzo que hacen sus compañeras y cómo dejan en alto el papel del género femenino.

“Esto se da porque muchas mujeres han allanado el camino para que vivamos esto”, indicó.

Amante de las narraciones de Mariano Closs, Lola precisó que uno de sus sueños más grandes es narrar un partido con la Selección de Argentina.

“La primera vez que relaté casi me muero de nervios, me quería parar e irme, pero eso me salió bien y eso me impulsó. Finalmente la gente lo recibió bien”, dijo.

Escuche la entrevista completa con Blog Deportivo aquí: