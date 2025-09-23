Ladrones se metieron a la casa de técnico Roberto Martínez: robaron una millonada en joyas

La casa del seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, fue asaltada el sábado pasado por unos ladrones que se llevaron 100.000 euros en joyas y relojes, informaron este martes medios de comunicación del país.

La CNN Portugal indicó que los asaltantes habrían entrado en la vivienda, situada en la zona de Cascais, en las afueras de Lisboa, por la cocina.

Por su parte, SIC Notícias señaló que los ladrones rompieron una ventana para acceder al interior de la casa.

Técnico Roberto Martínez Foto: AFP

Martínez, de 52 años, es seleccionador de Portugal desde enero de 2023 y se encuentra preparando actualmente los próximos partidos del combinado nacional para la clasificación del Mundial 2026, que serán ante Irlanda y Hungría el 11 y 14 de octubre.



La noticia de la semana en deportes: el Balón de Oro 2025

La ceremonia del Balón de Oro celebrada este lunes en París dejó a Ousmane Dembélé y a Aitana Bonmatí como grandes protagonistas al conquistar el preciado galardón, mientras que el joven talento del Barça Lamine Yamal recibió el trofeo Kopa y Luis Enrique fue designado mejor entrenador.



Así pues, el Balón de Oro tendrá que esperar para reposar en manos de Yamal, que se confirmó como mejor jugador del mundo menor de 21 años -galardón que obtuvo por segundo año consecutivo-, y que pese a llegar a la ceremonia celebrada en el teatro del Châtelet de París rodeado de familiares y amigos, tuvo que conformarse con el segundo puesto y pedir vez para conquistar un premio que todo apunta que algún día irá a sus vitrinas de mantener su proyección.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025 // Foto: AFP

"El título individual no era un objetivo personal. Es magnífico tener un trofeo así", confesó Dembélé.

Fue pues una gala con marcado color azulgrana, del PSG y del Barça, que mantuvo hasta el final la incertidumbre por el nombre de los ganadores del Balón de Oro, y que tuvo como punto culminante la designación de Dembélé como sucesor del español Rodri.