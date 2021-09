Le faltan el respeto profesional: representante de Frank Fabra ante críticas en Argentina

Ante la polémica que causó los recientes comentarios de la prensa argentina sobre el colombiano Frank Fabra, señalado de “no ser profesional” y “comer alfajores y jugar video juegos toda la noche”, su representante, Matías Araóz, dio declaraciones sobre el militante de Boca Juniors y su futuro dentro del club.

Al ser cuestionado por la supuesta mala relación entre Fabra y Román Riquelme, director del conjunto argentino, Araóz lo desmintió, pero comentó que una posible salida del jugador de Boca sería bueno para ambas partes.

“Hace unos días pudimos juntarnos con él, está bien, lleva una buena relación con Román, pero ya hace varios años juega en Boca y a lo mejor nuevos aires le vienen bien a él y al club”.

“Con la dirigencia no hemos hablado, tiene que seguir aportando lo suyo ahí, entrenando, ahora le toca desde el banco, pero son decisiones técnicas”, agregó.

Sobre las críticas a Fabra, su nivel de juego, estado físico y compromiso con el ‘Xeneize’, su representante aseguró que con esto “le faltan el respeto profesional”.

“Le faltan el respeto profesional. En la mejor época de Frank, no estaba muy distinto a ahora, él tuvo dos parones por las lesiones, pero sigue entrenando bien, es muy profesional, no es que él deje de entrenar o no tenga ganas, es un profesional, sino no estaría en la Selección Colombia”, puntualizó.

Por último, Matías Araóz también decidió responder sobre el futuro deportivo del colombiano, ¿se queda en Boca o se va?

“Están haciendo un recambio y a veces sirve eso. Él no nos pidió que consigamos club afuera, pero si hay la chance lo haremos, quiere una chance en Europa, si se da, encantado. Veremos que sucede, por ahora, debe tener la cabeza en Boca”.

