En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
MinIgualdad
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / ¿Le hicieron el cajón? Los detalles detrás del fugaz paso de Miguel Borja en Cruz Azul

¿Le hicieron el cajón? Los detalles detrás del fugaz paso de Miguel Borja en Cruz Azul

Aunque el colombiano posó y entrenó con la camiseta del club mexicano por algunos días tras su salida de River Plate, un factor llevó a que el atacante buscara otro equipo para seguir activo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad