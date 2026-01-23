¿Le hicieron el cajón? Los detalles detrás del fugaz paso de Miguel Borja en Cruz Azul

El paso de Miguel Ángel Borja por Cruz Azul duró menos de lo esperado y dejó más preguntas que certezas. Aunque nunca llegó a debutar oficialmente, el delantero colombiano terminó siendo protagonista de un episodio que evidenció tensiones internas en el club mexicano y que, finalmente, lo llevaron a cambiar de rumbo hacia el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos.

Todo se precipitó por un factor clave: el cupo de extranjeros. Borja había sido una apuesta directa del presidente de Cruz Azul, quien impulsó su llegada como refuerzo de peso, respaldado por su trayectoria goleadora y su experiencia internacional. Sin embargo, desde México se conoció que la decisión no contó con el respaldo de la junta directiva, que consideró la operación una inversión demasiado alta.

Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, contó que esa falta de consenso se tradujo, según versiones cercanas al club, en dilaciones constantes para liberar el cupo necesario. Aunque el trámite era indispensable para su inscripción, no hubo voluntad clara para resolverlo por parte de los otros dirigentes del club, pues el presidente de Cruz Azul "estaba solo".

El presidente está solo y la junta directiva, el resto de los directivos, se opusieron que porque era una inversión muy alta Hernández en Blu Radio

¿Qué respondió Borja?

El propio Borja publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento, respaldo y la “total transparencia” de Cruz Azul, haciendo énfasis en el presidente del club, y explicó que la demora en la liberación del cupo lo obligó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de competir.



Nuevo equipo de Miguel Borja

Antes de su llegada a Cruz Azul, una alternativa desde los Emiratos Árabes había tocado a su puerta. Se trataba del Al Wasl, equipo de primera división que en su historia llegó a ser dirigido por Diego Armando Maradona y que ya oficializó la llegada del colombiano con fotografías posando con la camiseta del club.

Borja había priorizado inicialmente a Cruz Azul, incluso aceptando un salario menor, motivado por el nivel competitivo de la liga mexicana, la cercanía con Colombia y la ilusión de mantenerse en el radar de la Selección Colombia de cara al Mundial del 2026. Sin embargo, tras semanas de incertidumbre por el cupo extranjero, la oferta árabe terminó siendo una salida dorada.

El viaje fue exprés: salida desde México, escala en Europa y presentación oficial en Emiratos en cuestión de horas, confirmando con fotos que usará el número 9 en su nuevo equipo.

Así las cosas, el delantero colombiano cerró un capítulo breve y frustrante con Cruz Azul, marcado por las divisiones internas de los dirigentes del club.