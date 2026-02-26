Link para ver gratis el sorteo de la Champions League 2026: equipos y llaves

Entre este 24 y 25 de febrero, se definieron los ocho clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League tras terminada la fase de 'play off' de la competencia en donde hubo polémica y emociones de principio a fin, por lo que todo quedó listo para el sorteo de esta nueva llave.

Vinicius Jr con el Real Madrid Foto: AFP

Sorteo Champions 2026: todo lo que debe saber

Clasificados Champions League 2026: estos disputarán los octavos

Arsenal (Inglaterra). Bayern Múnich (Alemania). Liverpool (Inglaterra). Tottenham Hotspur (Inglaterra). Barcelona (España). Chelsea (Inglaterra). Sporting de Lisboa (Portugal). Manchester City (Inglaterra). Atlético de Madrid (España). Newcastle United (Inglaterra). Bayer Leverkusen (Alemania). Bodø/Glimt (Noruega). Atalanta (Italia). Real Madrid (España). Paris Saint-Germain (Francia). Galatasaray (Turquía).

¿Cuándo es el sorteo de la Champions 2026?

El sorteo de la llave de octavos de final de la Liga de Campeones se llevará a cabo este viernes, 27 de febrero, a partir de 6:00 de la mañana. Por lo tanto, los hinchas colombianos tendrán que madrugar a ver los emparejamientos del torneo más importante de clubes a nivel mundial. El sorteo tendrá lugar en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.

Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City serán cabezas de serie al clasificarse de manera directa, es decir, que sin importar con quién se enfrenten, terminarán la llave en condición de local.

"Como los equipos fueron colocados en el cuadro por el sorteo de los play-offs eliminatorios y de octavos de final, los cruces y el orden de los partidos ya han sido determinados por la posición de los equipos en los sorteos de las rondas anteriores", explicó UEFA.



Sorteo Champions 2026: link para ver gratis el emparejamiento

La propia UEFA transmitirá el sorteo de manera gratuita este sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League, esto a través de sus canales oficiales. No obstante, también lo hará ESPN y Disney Plus, como canales autorizados. El link de la federación es el siguiente:



UEFA Champions League // Foto: AFP

Estas podrían ser las llaves de octavos de final de la Champions League

PSG vs. Barcelona/Chelsea. Galatasaray vs. Liverpool/Tottenham. Real Madrid vs. Sporting de Lisboa/Manchester City. Atalanta vs. Arsenal/FC Bayern. Newcastle United vs. Chelsea/Barcelona. Atlético de Madrid vs. Tottenham/Liverpool. Bodo vs. Manchester City/Sporting de Lisboa. Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich/Arsenal.

Calendario de la Champions League 2026