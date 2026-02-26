Link para ver gratis el sorteo de la Champions League 2026: equipos y llaves

Publicidad
Entre este 24 y 25 de febrero, se definieron los ocho clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League tras terminada la fase de 'play off' de la competencia en donde hubo polémica y emociones de principio a fin, por lo que todo quedó listo para el sorteo de esta nueva llave.
El sorteo de la llave de octavos de final de la Liga de Campeones se llevará a cabo este viernes, 27 de febrero, a partir de 6:00 de la mañana. Por lo tanto, los hinchas colombianos tendrán que madrugar a ver los emparejamientos del torneo más importante de clubes a nivel mundial. El sorteo tendrá lugar en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.
Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City serán cabezas de serie al clasificarse de manera directa, es decir, que sin importar con quién se enfrenten, terminarán la llave en condición de local.
"Como los equipos fueron colocados en el cuadro por el sorteo de los play-offs eliminatorios y de octavos de final, los cruces y el orden de los partidos ya han sido determinados por la posición de los equipos en los sorteos de las rondas anteriores", explicó UEFA.
La propia UEFA transmitirá el sorteo de manera gratuita este sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League, esto a través de sus canales oficiales. No obstante, también lo hará ESPN y Disney Plus, como canales autorizados. El link de la federación es el siguiente: