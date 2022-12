Listos los rivales de Pereira y América en los cuadrangulares del Torneo Águila

El Pereira y el América, cabezas de serie de los cuadrangulares del Torneo Águila, conocieron los rivales que deberán sortear para hacer realidad del sueño de regresar a la primera categoría del fútbol colombiano.



Los vencedores de cada zona accederán de forma directa a la Liga Águila del próximo año.



La primera fecha se jugará este 22 de octubre.



Grupo A

Pereira

Leones

Tigres FC

Bogotá FC





Grupo B

América

Real Cartagena

Universitario de Popayán

Quindío



Primera fecha Grupo A



Pereira vs Leones

Tigres vs Bogotá





Primera fecha Grupo B

Quindío vs América

Popayán vs Real Cartagena