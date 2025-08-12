Liverpool estrenará documental y aparece emotiva declaración de Diogo Jota: "Duro de describir"

El Liverpool presentará en documental "Champions 24-25: The Inside Story" (Campeones 24-25: la historia desde dentro), una producción que revive los momentos clave de la reciente Premier League ganada por el club y que incluye una de las últimas entrevistas concedidas por Diogo Jota antes de su trágico fallecimiento.

El atacante portugués, que murió junto a su hermano André Silva en un accidente de tránsito en España el 3 de julio, habló con orgullo sobre su último gol con los Reds, el que selló la victoria en el derbi contra el Everton en Anfield, en abril pasado.

"Fue una temporada muy dura para mí, pero siempre estuve ahí peleando y pude ayudar al equipo aquel día y estoy orgulloso de lo que puedo seguir haciendo", afirmó en la grabación.

En esa misma entrevista, Jota describió la emoción de vivir un momento tan decisivo. "Es duro de describir. Esa es la sensación que busco cuando juego al fútbol, es por lo que pones toda tu vida y tu esfuerzo por momentos como ese, momentos que pueden decidir un partido importante".

Diogo Jota en Liverpool // Foto: AFP

Durante sus cinco años en Liverpool, tras llegar desde el Wolverhampton en 2020, Jota ganó la Premier League, la Copa de Inglaterra y la Copa de la Liga. En el documental también recuerda lo que significó alcanzar el título: "Es algo que ni siquiera podía soñar cuando era niño, quería jugar en la Premier League, pero nunca podría imaginar ganarla".

Para el delantero, aquel campeonato tuvo un valor especial que quedará grabado para siempre: "Las fotos se mostrarán por siempre. Es un logro notable para un pequeño tipo que viene de Gondomar, donde tuve este sueño".

Tras su muerte, el Liverpool retiró su dorsal número 20 y anunció que erigirá una escultura en su honor fuera de Anfield, además de un mural que ya adorna un muro cercano al estadio, como tributo eterno a uno de los futbolistas más queridos por la afición Red.

Tráiler documental del Liverpool

En su canal de YouTube, el conjunto inglés publicó las imágenes en donde se puede ver a diferentes protagonistas que lograron hacer realidad el título de la temporada 2024-2025. En los últimos segundos aparece el portugués Jota describiendo su experiencia vivida en el campeonato: "Por siempre".